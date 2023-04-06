Одежда и аптечки на 5,2 млн грн: в ''Фундации Течия'' рассказали о помощи ВСУ

В течение первого квартала 2023 года "Фундация Течия" и ее директор Олег Крот передали Силам обороны Украины одежду и аксессуары на 5,2 млн грн. Всю продукцию заказывали на украинских фабриках.

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За первые три месяца текущего года Фундация передала защитникам и защитницам Украины 10 наименований одежды и аксессуаров, сообщает сайт организации. В частности, более 2,5 тыс. флисовых курток, 1,5 тыс. комплектов белья, 1,2 тыс. лонгсливов, 1 тыс. аптечек, а также бафы, кальсоны, футболки, шапки и маскировочные костюмы. Общая стоимость помощи – 5,219 млн грн.

Среди получателей – подразделения Госспецсвязи, Нацполиции, ГСЧС, ТРО, несколько воинских частей механизированных бригад ВСУ, добровольческие формирования и партнерские благотворительные фонды.

"Такая помощь – это win-win проект и для военных, и для украинского бизнеса. Ведь мы заказываем продукцию в Украине, обеспечиваем производство заказом и рабочими местами, местный бюджет – налогами, а защитников и защитниц – одеждой и аптечками", – комментирует Олег Крот, директор "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TEСHIIA.

Напомним, в течение 2022 года украинские швейные фабрики по заказу "Фундации Течия" изготовили 14,5 тыс. единиц продукции общей стоимостью 5,4 млн грн. В результате подразделения ВСУ получили футболки, разгрузки, флисовые куртки, лонгсливы, кальсоны, белье, шапки, балаклавы, а также тактические аптечки и маскировочные костюмы.