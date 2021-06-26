Одессу накрыла сильная гроза: улицы города превратились в реки. Фото и видео

В Одессе вечером в субботу, 26 июня, прошел сильный ливень, затопивший улицы в районе курортного района города "Аркадия".

Соответствующие видео были опубликованы очевидцами в социальных сетях. Судя по ним, над Одессой пролилась гроза с молниями, в результате которой часть улиц города превратились в бурные потоки.

Видео дня

Так, на улицы обрушились настоящие реки, устремившиеся вниз, к берегу.

Подтопленными, в частности, оказались известный клуб "Ибица" и торговый центр GAGARINN PLAZA.

Как сообщал OBOZREVATEL, по части регионов Украины 25 июня пронеслась мощная буря. Стихия привела к разрушениям и затруднению движение общественного транспорта, авиации и поездов. Кроме того, пострадали несколько человек.

А в оккупированной Ялте через неделю после наводнения прошел еще один сильный ливень, из-за чего река вновь вышла из берегов. Ранее в Украине объявили штормовое предупреждение.

Синоптики также спрогнозировали, каким будет лето: ожидается аномальная жара, местами – шквальный ветер и бури. В июле обещают небольшие дожди.