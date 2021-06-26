В Ялте после ливня река вновь вышла из берегов, улицы превратились в бурный поток. Фото и видео

Оккупированную Ялту в субботу, 26 июня, спустя неделю после наводнения залил очередной сильный ливень, в результате которого река вновь вышла из берегов.

Улицы города превратились в бурный поток, а дома вновь оказались подтопленными водой. По данным российского гидрометцентра, за полтора часа в городе выпало 19 мм осадков.

Там заверили, что дождь не будет затяжным и "потопа не будет". Между тем, очевидцы в соцсетях сообщают о пробках на дорогах и бурных реках, смывающих все на своем пути.

В одном из районов города ливнем "смыло экскаватор". Машина сделала съезд из насыпи, но когда пошел дождь, насыпь стало размывать, в результате чего она опрокинулась, сообщают горожане в сообществе "Доска позора Ялты".

Видео дня

Глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко в своем Facebook сообщила о перекличке глав районов и призвала собраться на заседание оперативного штаба.

Она утверждает, что подконтрольные Кремлю власти Ялты "держат ситуацию под контролем", работая без выходных.

По ее словам, справиться со стихией горожанам помогают тысячи военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня в оккупированной Ялте после продолжительных ливней вышла из берегов река Водопадная. Потоки воды хлынули по улицам, свергая на своем пути автомобили и затапливая здания.

Стихийное бедствие унесло жизнь одного мужчины, 19 человек пострадали, одна женщина пропала без вести.

19 июня в регионе сошли селевые потоки, в результате чего Ялта и близлежащие населенные пункты остались без воды, газа и света.