Одесситы коллективно убирают город и молятся после ночной атаки армии РФ: видео

Днем 23 июля после масштабной ночной атаки на Одессу горожане собрались на месте обстрелов. Одесситы коллективно начали убирать пострадавшие улицы, а в перерыве провели молебен перед уцелевшей чудотворной Касперовской иконой, которую достали из-под завалов Спасо-Преображенского собора.

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Соответствующие кадры опубликовало издание "Бабель". Отмечается, что одни горожане вывозят стекло и обломки, а другие готовят еду для них. Как видно на видео, "лечить" свой раненый город собралось много людей (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость далее).

Напомним: в результате российского ракетного удара в Одессе был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП. По словам клирика Одесской епархии УПЦ Андрея Пальчука, ракета попала в правую часть собора и пробила здание насквозь до первого этажа. В результате собор получил значительные повреждения, а внутри начался пожар.

Кроме здания собора, пострадали православные святыни – из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

В общем колоссальные разрушения понес весь охраняемый ЮНЕСКО исторический центр Одессы. Сильно пострадали Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, знаменитые одесские дворики и рядом жилые дома.

В частности, в Доме ученых – памятнике национального значения – выбиты практически все старинные витражи, повреждена мебель, находящаяся там со времен писателя Льва Толстого. В результате взрыва там погиб охранник ресторана, расположенного на летней территории.

В Одесской ОВА уточнили, что в результате ночной атаки российских террористов в городе получили повреждения 25 памятников архитектуры. Среди них охраняемые ЮНЕСКО здания XIX-XX века. В ОВА убеждены, что россияне умышленно направили ракеты на исторический центр города, имеющий статус объекта Всемирного наследия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– кадры с места очередного прилета в Одессе и вынужденного "субботника" показал в сети также фотограф Ян Доброносов. Свои красноречивые фотографии он кратко охарактеризовал, заметив, что наш враг не имеет святынь, перед которыми мог бы остановиться;

– украинский футболист французского "Марселя" Руслан Малиновский отреагировал на ракетный удар Одессы. 30-летний лидер сборной Украины опубликовал фото Спасо-Преображенского собора, разрушенного в результате обстрела оккупантами.