Украинский футболист французского "Марселя" Руслан Малиновский отреагировал на ракетный удар Одессы. 30-летний лидер сборной Украины опубликовав фото Спасо-Преображенского собора, который был разрушен в результате обстрела оккупантами.

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"Одесса до и после российских паразитов", - написал Руслан на своей странице в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 23 июля российские оккупационные войска совершили массированную ракетку атаку по территории Одессы и области. Больше всего досталось историческому центру города на побережье Черного моря: там повреждены памятники архитектуры, собор, жилые дома.

Среди поврежденных и частично разрушенных объектов – памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. В частности, Дом ученых и Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП, который когда-то уничтожали "советы".

В российском минобороны, цинично оправдываясь за ракетные удары по Одессе, заявили, якобы в одесском соборе "готовились теракты против РФ".

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