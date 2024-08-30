"Очередное преступление оккупантов": в сети показали, как выглядят руины разрушенного россиянами храма ПЦУ в Евпатории. Фото

В Евпатории российские оккупанты разрушили последнюю украинскую церковь. Это деревянный Крестовоздвиженский храм-часовня ПЦУ, который был построен за средства местной громады в 2013 году, еще до захвата противником Крымского полуострова.

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Соответствующие фотографии опубликовало в Telegram крымское информагентство "Центр журналистских расследований" со ссылкой на митрополита Симферопольского и Крымского Православной Церкви Украины Климента. Кадры были сделаны 28 августа 2024 года.

На снимках видно, что деревянная конструкция разрушена, купол сняли и поставили на землю. Рядом находилась строительная техника. Храм-часовня находился на улице Интернациональной, 133.

Действия оккупантов – это очередное преступление и проявление систематической дискриминации украинцев со стороны РФ по национальному признаку в условиях оккупации.

Женевская Конвенция IV (о защите гражданского населения во время войны) предусматривает, что граждане на оккупированных территориях имеют право на уважение религиозных убеждений. Этот же документ запрещает разрушение собственности, не оправданное военной необходимостью. А статья 56 Гаагского положения говорит о защите религиозных учреждений от захвата, уничтожения или умышленного повреждения.

Ранее прокуратура АР Крыма и Севастополя начала уголовное производство из-за уничтожения украинской церкви в городе Евпатория (ч. 1 ст. 438 УК Украины о нарушении законов и обычаев войны).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР МО заявили, что у украинских военных есть план деоккупации Крыма и ликвидации незаконно построенного россиянами Керченского моста. Хотелось бы "посмотреть на часы и сказать, что мосту минут 15 еще осталось стоять – но реальность сложнее", отметил представитель разведывательного ведомства Андрей Юсов.

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