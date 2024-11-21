'Очень достойный человек был': в сети вспомнили одного из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R, погибшего на войне с Россией

20 ноября 2024 года через 15 лет после релиза "S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat", вышло долгожданное продолжение. Со среды S.T.A.L.K.E.R.: Сердце Чернобыля (S.T.A.L.K.E.R.:Heart of Chornobyl) стал официально доступным на Xbox и ПК.

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В соцсетях украинцы начали упоминать об одном из разработчиков S.T.A.L.K.E.R., погибшем на войне с Россией. Это был Владимир Ежов, погибший в боях за Бахмут.

"Когда запустите сегодня сталкер, вспомните Владимира Ежова, одного из разработчиков игры, погибшего защищая Украину в боях за г. Бахмут зимой 2022. Очень достойный человек был", — написала в Х пользовательница с ником "Киця-навідниця".

Добавим, что в декабре 2022 года стало известно, что в боях вблизи Бахмута погиб украинский геймдизайнер Владимир Fresh Ежов, работавший над созданием культовой игры "S.T.A.L.K.E.R: Чистое небо".

О трагическом известии тогда сообщил его брат в социальных сетях. Он также начал сбор средств на поддержку детей Владимира, ведь у погибшего осталось двое сыновей.

Владимир Ежов был известным разработчиком игр, работал в GSC Game World до 2007 года. Среди его проектов – "S.T.A.L.K.E.R: Чистое небо" и "Казаки".

После работы в GSC Game World он присоединился к команде Frogwares, где участвовал в разработке таких игр, как World of Battles, Call of Cthulhu, Sherlock Holmes: Devil's Daughter и другие.

24 декабря в Discord-сервере GSC Game World разработчики поделились трогательными воспоминаниями: "Ты помнишь того рыжего парня с большими усами? Мы вместе были в группе. Как-то пытались на пьяную голову биться на гитарах возле Янова. Его уже нет. Когда мы разделились во время боев, защищая Зону, через два дня он погиб. Держал свой шеврон Воли до последнего".

О персонаже Локи (прототипом которого стал Ежов), известно следующее:

Локи из группировки "Воля" имеет комбинезон "Страж воли". Он живет в южной части станции "Янов".

"Локи дружил с лидерами Воли еще до аварии на ЧАЭС в 1986 году. Когда он сам пришел в Зону по артефактам, он встретил здесь много знакомых в рядах группировки, что способствовало его приобщению к клану", – говорится в описании персонажа игры.

"Свой внешность Локи подарил Владимир Ежов, работавший геймдизайнером в GSC Game World. В частности, он участвовал в разработке локаций для "STALKER: Чистое Небо". С началом полномасштабного российского вторжения в Украину, Владимир пошел добровольцем на фронт, после чего возглавил подразделение аэроразведки. 23-го батальона спецназначения. 2022 погиб под Бахмутом, получив смертельное ранение", — отмечается на официальном сайте разработчиков игры.

GSC Game World выпустила документальный фильм о созданииS.T.A.L.K.E.R.2. Его посвятили, в частности, погибшим членам, чтобы отметить память погибших воинов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля имел поразительный старт на платформе Steam. По данным SteamDB, на момент запуска проект в Steam одновременно играло более 113 тысяч человек, что стало одним из самых больших результатов среди современных релизов.

Также OBOZ.UA отмечал, что в S.T.A.L.K.E.R.2 можно играть по подписке в Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

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