Очень бурный и эмоциональный: астролог дала прогноз на понедельник

В понедельник, 18 ноября, длится 17-й лунный день, который к вечеру перейдет в 18-й. Луна сегодня находится в знаке Рака, а Солнце – в Скорпионе.

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День будет бурным, эмоциональным и несдержанным в плане энергий. Об этом эксклюзивно OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Это может вылиться в то, что вы будете говорить людям, что говорить не стоит. Возможно, наружу начнут выходить тайны и обманы.

"Если вас мучает какой-нибудь обман, если вы кому-то что-то не договариваете или вы обманываете, это день, когда следует признаться. Это день, когда следует сказать правду, потому что оно все равно все выплывет и все узнают. Поэтому именно в этот день вы можете открыть свое сердце, вы можете поделиться информацией, вы можете сказать, что вы давно не говорили. Это прекрасная энергия для этого", – сказала Исита Гая.

При этом астролог отметила, что сильно удерживать себя от конфронтации сегодня не стоит. "Нужно просто понимать, что другие люди – это зеркала, и когда мы сердимся на кого-то или на что-то, это часть нас самих, которую мы в себе не принимаем. То есть я в себе это осуждаю, но я не могу злиться на себя, а это мое зеркало, и я начинаю злиться на зеркало, потому что зеркало мне показывает меня", – объяснила она.

Исита Гая добавила, что понимание этого помогает принять эту часть себя. "Если вы признаетесь, что это – я, я такой человек, это действительно я, это моя внутренняя часть, я ее люблю, я ее принимаю, все – триггер исчезает. Когда вы полностью приняли все ваши части себя, у вас нет внешних триггеров", – подытожила астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 18 ноября.

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