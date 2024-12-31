Обязательно сделайте это 31 декабря: советы от астролога

Новогодние праздники в разных странах мира сопровождаются разными ритуалами, чтобы привлечь на следующий год счастье, благополучие и достаток. Некоторые из этих ритуалов находятся и в украинской культуре.

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Астролог и нумеролог Исита Гая эксклюзивно для OBOZ.LIFE рассказала, что обязательно нужно сделать перед Новым годом. Она советует провести ритуалы на привлечение удачи 31 декабря 2024 года.

"На самом деле очень важным является ритуал наряжания елки. И когда вы ее собираете, вы можете закладывать в каждую игрушку, в каждое украшение свои намерения, свои цели, которые вы хотите активировать на следующий год. И на самом деле очень важно в том году, который уходит, оставить всю негативную энергию, всю устаревшую энергию. Поэтому вы можете на бумажке написать всю боль, весь негатив, весь негатив, все плохие ощущения, которые у вас были в прошлом году, все негативные ситуации. Просто порвать эту бумажку и смыть ее в унитаз. И вместе с этой водой, с унитазом уйдет вся негативная энергия прочь от вас и останется в старом году", – резюмировала эксперт.

Утро 31 декабря она посоветовала начать с генеральной уборки. Даже если в вашем доме чисто, протрите пыль, подметите пол и наведите порядок. Это поможет вымыть старую энергию и подготовить пространство для новых начинаний.

"То есть если еще какой-то мусор остался, просто в этот день нужно начать утро с такой трудотерапии с уборкой своего жилья… И вот это уборка, вот это сложение вещей, оно поможет вам полностью выровнять энергию с новой чистой энергией, которая есть на новый год", – сказала Исита.

В новогоднюю ночь она посоветовала настроиться на гармонию и покой. Вместо того чтобы загадывать конкретное желание, сконцентрируйтесь на ощущениях радости, легкости и гармонии, которые вы хотите испытывать весь год.

Исита добавила, что популярный ритуал с шампанским и желанием на бумажке работает только тогда, когда вы вкладываете в него искреннюю веру. Однако астролог советует больше сосредотачиваться на внутреннем состоянии, чем на исполнении конкретных желаний.

"Важно настроиться не на желание, как на цель, а настроиться на свое состояние. То есть это такой момент, когда вы должны почувствовать себя гармонично на уровне тела и думать об ощущениях в своем теле, чтобы максимально расслабиться. Вы можете закрыть глаза, расслабиться и сманифестировать гармоничное, приятное ощущение, которое у вас будет в течение года", – сказала астролог.

Что касается тренда съедать 12 виноградин за 12 секунд до наступления Нового года, Исита Гая заметила, что "на самом деле, продумать можно любой ритуал, если вы в него поверьте, на 100% он для вас работает".

"Завершите год в гармонии и радости, и тогда 2025 год станет годом новых свершений и счастливых перемен", — резюмировала Исита Гая.

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