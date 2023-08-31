Объявлен сбор – 3-я ОШБр нуждается в помощи для ремонта авто: как поддержать воинов
Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) ведет боевые действия на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. Бригада стала легендарной в Украине и наводит страх на окупантов, каждый день уничтожая их в интенсивных боях.
В настоящее время 3 ОШБр нуждаются в помощи, поэтому был запущен сбор средств на ремонт автомобилей (фото можно просмотреть ниже в материале). Цель сбора – 200 000 гривен.
На данный момент собрано уже 13 198 грн (скриншот прилагается).
Как поддержать украинских воинов?
Ссылка на банку (Monobank):
https://send.monobank.ua/jar/2a1NNfkenZ
Номер карты - 5375 4112 0843 6217
Фото и видеоотчет будет опубликован сразу после ремонта автомобилей. Каждый донат даже в 5-10 грн очень важен, потому что сохраняет жизнь защитников!