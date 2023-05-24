Обвиняемый в госизмене Медведчук лишился права на адвокатскую деятельность

Дисциплинарная палата КГКА Киевской области лишила опального экс-нардепа от запрещенной фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью в Украине. Юридическую профессию защитника он дискредитировал своими действиями еще в 1980 году, когда фактически довел своего подзащитного украинского поэта и диссидента Василия Стуса до каторжного приговора.

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О торжестве исторической справедливости рассказал известный киевский адвокат Роман Титикало на своем Facebook. Вместе с коллегами он добивался такого решения еще с 2016 года.

Отметим, что Василий Стус был одним из самых известных представителей украинской интеллигенции своего времени. Он отчаянно отстаивал субъектность и развитие национальной культуры, за что был гоним советским режимом.

В мае 1980 года был снова арестован, признан особо опасным рецидивистом и в сентябре приговорен к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Отказался от назначенного ему адвоката Медведчука, но тогдашний суд совершенно не считался с законными требованиями заключенных.

В свою очередь Медведчук не использовал все средства и способы для выяснения обстоятельств дела, в оправдание обвиняемого, и не предоставил последнему надлежащей юридической помощи, чем нарушил требования ст. 23 Основ уголовного судопроизводства СССР. Также в ходе судебных заседаний горе-адвокат признал вину своего подзащитного, что, во-первых, нарушало этику профессии даже советского кодекса, во-вторых, привело к осуждению Стуса к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки.

Жестокие условия заключения, а также предвзятое отношение надзирателей вынуждали Стуса неоднократно прибегать к протестам, в том числе и в виде сухой голодовки. В конце концов в 1983 году сердце поэта и диссидента остановилось, а Медведчук ни разу не признал, что причастен к этой гибели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что киевский суд изъял из собственности жены Медведчука Оксаны Марченко землю на берегу Днепра. Площадь участков составляет 9,5 га,стоимость – более 204 млн грн, а досталась она одиозной телеведущей вопреки законам Украины.

Впрочем, это не худшее, что произошло со "второй половинкой" госизменника. Сама Марченко, замеченная в финансировании пророссийской деятельности в Украине, за что объявлена в розыск и может сесть в тюрьму.

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