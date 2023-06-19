Обвинила Украину в подрыве Каховской ГЭС, но что-то пошло не так: блогер из Запорожья извинилась за антиукраинскую позицию. Видео

23-летняя украинка из Запорожья Кристина Ножкина, фанатка главы Чечни Рамзана Кадырова, обвинила Украину в подрыве Каховской ГЭС и в целом публиковала в своей соцсети кремлевские нарративы. Сейчас горе-блогерша уже опубликовала видео с извинениями перед украинским народом.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный". Судя по Instagram-stories Ножкиной, она всячески отрицала военные преступления России, повторяя басни пропагандистов, например о том, что "Бучанская резня" была якобы "вбросом", чтобы сорвать Стамбульские договоренности, а Киеву якобы было гораздо выгоднее взорвать Каховскую ГЭС, чем российским оккупантам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Страница псевдоблогерши в соцсети уже удалена. Также по каким-то причинам она записала видеоизвинения перед Украиной за свои публикации, хотя, конечно, трудно поверить, что Ножкина, использовавшая в Instagram ник kadуrova.ch, самостоятельно осознала, что была не права.

"Я извиняюсь перед украинским народом, я понимаю свою вину и признаю ее. Слава Украине!" – отметила девушка.

Напомним: в мае видео с извинениями перед украинцами записала бывшая жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, снявшая и опубликовавшая работу украинской ПВО. Артистка объяснила, что была напугана и не понимала, к каким последствиям может привести ее поступок.

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