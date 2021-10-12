Обуховскую трассу в ходе 'Большой стройки' Зеленского защитили современными технологиями

В Киевской области на всей протяженности дороги Р-01 Киев – Обухов в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уложено защитное покрытие по технологии ЛЭМС (литая эмульсионно-минеральная смесь).

Об этом в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог в Киевской области. ЛЭМС является тонкослойным защитным покрытием на основе литых эмульсионно-минеральных смесей.

Его нанесение на дорожную одежду позволяет герметизировать трещины и ликвидировать шелушение. Это покрытие также обеспечивает необходимую шероховатость и водонепроницаемость, за счет чего предотвращается преждевременное разрушение дороги, а межремонтный срок эксплуатации дороги увеличивается на 5-7 лет.

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Подрядчик нанес ЛЭМС на протяжении всех 20,3 км дороги Р-01 от Столичного шоссе до выезда на трассу Н-01.

На обновленной трассе дорожникам еще осталось установить светофоры, дорожные знаки и нанести разметку.

Ранее уже сообщалось, что в 2021 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине будет построено и отремонтировано в общей сложности 6500 км дорог государственного и местного значения.