Ветеранские и волонтерские общественные организации уже более десяти лет являются одной из самых динамичных сил украинского общества. Особенно после начала полномасштабного вторжения их роль возросла настолько, что они начали влиять не только на локальные проблемы, но и на местные, а иногда и на государственные решения.

Это и неудивительно, поскольку они, имея невероятно высокий мандат доверия от граждан, закрывают пробелы, которые долгое время оставались без внимания государства. Это позволяет им делать то, что раньше казалось невозможным – объединять ветеранов, специалистов и активистов в большую хорошо организованную сеть.

За последние годы эти ОО выросли из инициативных групп в несколько человек в структуры, эффективно формирующие проекты по защите своих членов и поддержке Сил обороны. И лишь вопрос времени, когда эти организации начнут делать адвокационные кампании на местном уровне, создавать законодательные предложения, развивать сервисные центры и даже становиться базой для будущих политических проектов. Процитирую одного из украинских президентов: "это же было уже" на парламентских выборах 2014 и 2019 и местных выборах 2015 и 2019 годов.

Это удавалось делать не благодаря масштабности, а из-за другого главного признака – они возникают снизу, от людей, которые прошли войну или работают рядом с теми, кто держит фронт. Такой союз порождает принципиально иное чувство внутреннего единства. Чувство прикосновения плеча, когда все четко понимают, кто свой, а кто чужой.

Сейчас можно увидеть целый спектр таких новых организаций. Одни сосредоточены на правозащитной работе, другие строят сервисные хабы для ветеранов и их семей. Отдельные структуры уже формируют свои идеологические рамки. Есть и те, которые стали точкой входа в политическую плоскость. Благодаря этому Украина получила принципиально новый разнообразный, живой общественный сектор, который не только фактически независим от международных грантов, но и способен заполнять пробелы на политическом поле, ставя новые, часто неудобные вопросы государству.

Организации, выбранные мной для анализа, имеют одну общую черту – они проявляются не как сугубо региональные, а имеют признаки всеукраинского масштаба. Если посмотреть на эти организации вместе, хорошо виден целый спектр ветеранских и общественных инициатив – от чисто правозащитных сервисных ОО до движений с четким политическим содержанием и потенциалом перерасти в партийные проекты.

Предложенный мною аналитический обзор показывает, какие из недавно созданных организаций сегодня формируют эту новую карту общественных инициатив, какие модели работы они используют и почему среди них одни организации остаются аполитичными, тогда как другие неизбежно приближаются к политике.

"Юридическая сотня"

"Юридическая сотня" давно стала одним из главных голосов ветеранов в правовой плоскости. Это классический пример правозащитной организации, действующей в правовом поле, но неизбежно выходящей на уровень государственной политики. Они ежедневно работают с реальными историями людей и параллельно толкают систему к изменениям. Их аналитика, законодательные предложения и участие в создании новых правил игры делают эту организацию заметным игроком на уровне государственной политики.

Организацию хорошо знают прежде всего по практической работе: бесплатным юридическим консультациям, разъяснениям сложных процедур, помощи с социальными гарантиями. Она оказывает бесплатную юридическую помощь военным и их семьям и параллельно готовит законодательные изменения и аналитику по ветеранской политике и социальным гарантиям.

Параллельно "Юридическая сотня" работает над системными изменениями – готовит аналитические материалы, предложения в законодательство, участвует в формировании политик в отношении ветеранов. На официальном сайте в разделе "О нас" прямо указано, что организация занимается не только индивидуальной помощью, но и адвокацией изменений в законодательстве и государственной политике: https://legal100.org.ua/pro-nas/

Так, в октябре 2025 года "Юридическая сотня" подготовила и представила аналитическое исследование с учетом гендерного подхода о состоянии социальной защиты ветеранок и ветеранов и необходимости обновления ветеранской политики. Это исследование стало частью основы для обновления государственных политик по поддержке ветеранов и их семей.

Организация регулярно присоединяется к коалициям и подписывает совместные заявления с другими ОО. Например, она была среди подписантов обращения по обеспечению прозрачных и содержательных публичных консультаций по законопроектам о лоббировании. Подобные действия демонстрируют, что "Юридическая сотня" влияет на государственные решения, но не превращается в политический проект. В качестве примера приведу одно из их совместных заявлений.

Очевидно, что организация работает рядом с политикой, но не входит в политическую борьбу, не формирует партию и не представляет интересы конкретных политиков. Ее работа – это правозащита и адвокация, а не непосредственное участие в выборах. Именно поэтому общественное влияние "Юридической сотни" растет. Она близка к "политике" в смысле влияния на законы, но не является партией и не выглядит как чей-то персональный политический проект.

Veteran Hub

Veteran Hub всегда стоял несколько в стороне от политических дискуссий. Первый хаб открылся в 2018 году в Киеве как совместный проект Olena Pinchuk Foundation, Viktor Pinchuk Foundation и общественной организации "Побратимы". Впрочем, в публичных интервью его команда специально подчеркивает, что Veteran Hub вне партийной политики, не является политическим или PR-проектом, и что там "никогда не будет политического лоббизма или политических кампаний" (интервью на "Радио Свобода"). Миссия Veteran Hub – сопровождать ветеранов и ветеранок в их пути от возвращения с фронта до адаптации в гражданской жизни. Как видим, здесь делается максимальный акцент на сервисной и поддерживающей функции, а не на политической игре.

По состоянию на сейчас это одна из самых давних сетей пространств поддержки ветеранов и их близких, предоставляющая комплексные услуги. Юридические консультации, поддержка с трудоустройством и психологическая помощь – это три кита, на которых держится деятельность организации. Veteran Hub славится своими психосоциальными услугами. Психологи работают с ветеранами, их женами, семьями погибших и людьми, чьи родные пропали без вести или в плену. Именно сервисная функция, лежащая в основе деятельности Veteran Hub, дает возможность предоставлять ветеранам реальную поддержку, чтобы люди, которые возвращаются с фронта или живут с последствиями войны, могли получить помощь, адаптироваться к гражданской жизни, найти работу, психологически восстановиться и должным образом оформить свои права.

Еще одно направление работы Veteran Hub – содействие в реинтеграции, трудоустройстве и бытовой адаптации. Организация помогает ветеранам найти работу, предоставляет консультации по профессиональной ориентации, поддерживает контакт между работодателями и людьми с военным опытом.

Как видим, Veteran Hub работает как площадка для общественных организаций, занимающихся ветеранскими вопросами, – фактически создано пространство, где работают сразу несколько NGO, волонтеров и специалистов по комплексной поддержке.

ОО "Защита государства"

ОО "Защита государства" появилась только в 2025 году, но быстро начала развивать себя как всеукраинскую сеть. В своих программных документах организация заявляет о поддержке военных, ветеранов и их семей, развитии громад, борьбе с коррупцией и инициативе по защите Украины.

Называя себя "движением ответственных граждан", "Защита государства" активно строит сеть ячеек и реализует просветительские, социальные и ветеранские проекты, позиционируя себя как "движение ответственных граждан".

Основными направлениями деятельности организации являются небольшие местные проекты, круглые столы, заявления и регулярное подписание меморандумов с другими общественными организациями. Выраженной идеологической составляющей, продвижения общенациональных идей и новых смыслов не просматривается. Активно ведутся соцсети, ОО появилась сразу с четким и красивым брендированием, деятельность проводится на местах, но является стандартной для всех регионов. Это может свидетельствовать о центральном управлении процессом развития и продвижения ОО, а также несколько похоже на его инструментальность и технологичность. Ведь общественные движения, которые появляются органично и создаются инициативными лидерами (или группой единомышленников), в будущем могут развиваться по другим законам и правилам.

В публичном поле есть упоминания о политическом шлейфе этой ОО. Ряд политологов предполагают, что "Защита государства" является политическим проектом Валерия Залужного. Среди других об этом пишут политолог Валентин Гладких и общественный деятель Максим Голосный. Сам генерал Залужный, как и представители "Защиты государства", прямо не заявляли о сотрудничестве, но и сама политика часто является сферой, где оперируют намеками на принадлежность и позиционирование. Думаю, со временем увидим, есть ли между ними связь.

Желающие могут понаблюдать за "Защитой государства" отдельно – конечно, если они верят, что, в отличие от других организаций, здесь может идти речь не просто об адвокации политики, а о ядре новой политической силы, связанной с конкретным лидером.

Правозащитный центр "Принцип"

"Принцип" возник как ответ на очень конкретную потребность. Маси Найем и Любовь Галан, которые сами хорошо знают, что такое война и бюрократия, решили создать команду, которая будет по-настоящему защищать права военных, раненых и семей, столкнувшихся с системой. Их работа началась с индивидуальных историй, но быстро переросла в попытку изменить правила игры в целом.

В центре "Принцип" помогают не только юридически, но пытаются разобраться в системных проблемах, собирая данные, фиксируя типичные конфликты между военными и государственными институтами. Команда работает там, где уязвимость встречается с бюрократией, пытаясь сделать так, чтобы каждый военный имел защиту не только на фронте, но и в правовом поле. Вместе с Veteran Hub и "Юридической сотней" они присоединились к разработке концепции государственной политики в отношении ветеранов и их семей.

Эта работа на уровне политики, но в формате правозащитной адвокации деятельность "Принципа" действительно важна, а его вклад в формирование ветеранской политики сегодня действительно ощутим.

Сейчас они не идут в политику и не создают партий. Но, учитывая связи с благотворительными фондами, которые возглавляют медийно известные волонтеры и персональные контакты Маси Найема в политических кругах, все может произойти в будущем. Как показывает политическая история Украины, шаг от разработки концепции государственной политики до активного участия в политике очень маленький.

ОО "Общественно-военное движение"

Общественно-военное движение (ОВД) было создано только в 2025 году, но уже занимает отдельное место среди ветеранских инициатив. Хотя формально ОВД является ветеранско-общественной организацией, уже с первых дней оно заявило о себе как о движении с четкой ценностной рамкой. Ключевая идея организации – "оборонная демократия", поскольку в своих заявлениях она уже прямо заявляет, что выходит на уровень не просто сервисной работы или правозащиты, а собственной идеологии.

О запуске движения и концепте оборонной демократии подробно говорится как на сайте ОВД, так и в аналитических обзорах, где этот подход описывают как возможную модель для Украины после многих лет войны. Речь идет о попытке совместить силу и свободу, не скатываясь в авторитаризм, но и не позволяя размывать обороноспособность. Подробно об этом концепте написано на сайте ОВД, а также в аналитическом материале о "вооруженной, но демократической" Украине.

Организация предлагает модель государства, которое должно быть сильным, способным защищаться и удерживать оборону, но при этом оставаться демократическим даже под давлением войны. В своих материалах ОВД отмечает, что страна может и должна строить эффективную армию, бороться с коррупцией, вводить жесткие решения, но при этом не терять прозрачность, верховенство права, соревновательные выборы и подотчетность власти. Это попытка формулировать ответ на главный вопрос воюющего государства: как оставаться свободной страной, когда приходится действовать в условиях постоянной угрозы.

Отдельным направлением их работы является проект "СОВА": https://sova557.org.ua/. Это система правовой помощи для военных и семей защитников. "СОВА" предоставляет консультации, поддерживает семьи погибших, помогает решать юридические вопросы, возникающие у военных во время службы или после возвращения к гражданской жизни. Проект является практическим измерением деятельности ОВД, который усиливает их идеологическую позицию.

С политической точки зрения ОВД можно назвать движением, которое работает с ценностями и влияет на государственную политику, но не является партией. Они не связывают себя с конкретным политиком или лидером и не заявляют об участии в выборах. Это скорее среда, где формируются принципы будущей политики национальной безопасности и ветеранской поддержки. Ища ответы на вопрос, как страна должна думать об обороне, правах военных и границах демократии в военное время, ОВД четко выделяется на фоне других подобных организаций.

Впервые ОВД проявилось как всеукраинская организация, сделав 8 мая 2025 года что-то вроде съезда – собрания активистов из многих регионов. Во время собрания собственно и была основана организация. Примечательно, что на съезде присутствовал Андрей Юсов, который титруется всегда как представитель ГУР МО, но фактически является его публичным спикером. Что же касается проекта "СОВА", то его логотипом служит собственно символическая сова. Напомню, что сова также присутствует в официальном логотипе ГУР МО, поэтому логично будет предположить, что ОО "Общественно-военное движение" является проектом Буданова или его основатели симпатизируют Буданову.

"Правовая защита ветеранов Украины" и "Защита +"

Эта организация более похожа на классические ветеранские ОО. "Правовая защита ветеранов Украины" описывает себя как "пространство поддержки" для ветеранов с акцентом на правовую, социальную и моральную опору и борьбу за достойную жизнь тех, кто воевал (подробнее: https://pzvu.org/about).

Организация работает с правовыми, социальными и бытовыми вопросами, с которыми сталкиваются военные во время службы и после возвращения. На официальном сайте ОО прямо указано, что ее цель – отстаивать права ветеранов, помогать с юридическими вопросами, способствовать достойному уровню жизни и социальной адаптации. Они консультируют, помогают с оформлением документов, статусов, льгот, взаимодействием с государственными структурами.

Организация проводит информационные кампании, участвует в ветеранских мероприятиях, работает над тем, чтобы ветераны имели доступ к правовой помощи без лишних барьеров. В открытых источниках нет никаких признаков ее политической привязки или попыток превратиться в избирательную платформу. Ее деятельность – это практическая ежедневная правозащитная работа.

В открытых источниках нет признаков привязки этой организации к партиям или политическим фигурам, это скорее правозащитно-социальный формат. "Защита+" является классической всеукраинской ветеранской организацией, объединяющей ветеранов и военных для защиты их прав. В открытом доступе ее активность преимущественно касается поддержки, партнерских меморандумов и тематических мероприятий (например: https://www.instagram.com/p/DJtoxCtMLEh/) без декларируемой политической составляющей или "партии под кого-то".

"Прикарпатский корпус ветеранов"

Это региональная ОО, которая работает прежде всего на уровне местных громад. Организация появилась в 2025 году и почти сразу стала заметной в Ивано-Франковске. На практике организация ставит перед собой простую, очень локальную и одновременно важную цель: напомнить городу, что интересы ветеранов должны быть частью публичной политики. Один из заметных кейсов – продвижение идеи Парка ветеранов в Ивано-Франковске и давление на местные власти по сохранению зеленой зоны возле озера (информация об организации в реестре: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45907683/). В дискуссиях в Facebook инициатива получает поддержку именно как ветеранское общественное движение "без политических амбиций", которое занимается адвокацией интересов общества, а не избирательной кампанией (https://www.facebook.com/61565432274145/photos/122136177998514409/).

На сегодня об организации известно немного – крупных общенациональных проектов или широкой медийной активности у них пока нет. Но именно в таких региональных инициативах виден первый уровень общественного движения ветеранов.

Вместо итогов

Становится очевидно, что ветеранские и волонтерские организации уже нельзя рассматривать как узкопрофильные инициативы. Это новая общественная инфраструктура, которая уже влияет на государственную политику, формируя повестку дня и меняя культуру взаимодействия между государством и гражданами. Ее сила в том, что она выросла из реального опыта людей, которые прошли войну и теперь добиваются, чтобы государство выстраивало понятные правила и уважало тех, кто его защищает.

Каждая организация в этом поле занимает свое место. Кто-то оказывает юридическую поддержку. Кто-то помогает ветеранам вернуться к гражданской жизни. Кто-то формирует идейный фундамент для будущих реформ. Вместе они образуют сложную экосистему.

Если свести все это вместе, можно увидеть такую картину. "Юридическая сотня", "Принцип", "Правовая защита ветеранов Украины", "Защита+", "Прикарпатский корпус ветеранов" и Veteran Hub – это разные модели ветеранских и правозащитных ОО, работающих от сервиса до адвокации, но без четкой привязки к отдельным политикам.

ОВД добавляет к этому измерению выразительную идеологическую рамку оборонной демократии и работает как ценностное общественное движение, ориентированное на влияние на политику без прямой партийной формы. Выглядит так, что эта ОО является приближенной к Кириллу Буданову.

"Защита государства" в этой цепочке выделяется тем, что, оставаясь исключительно общественной организацией, упоминается как основа потенциального политического проекта Валерия Залужного.

Важно и другое. В этих организациях нет равнодушных или случайных людей. За каждой из них стоит личный опыт войны, волонтерства или общественной работы. Именно это делает их энергию устойчивой. Эти структуры не исчезнут после выборов или смены правительства, потому что они привязаны не к политическим циклам, а к реальным потребностям людей, которые воюют или уже вернулись с фронта.

Возможно, в ближайшие годы именно этот сектор станет одним из ключевых факторов изменений. Ведь там, где государство движется медленно, именно общественные организации часто оказываются теми, кто задает темп. И если Украина хочет выстроить честную и эффективную систему ветеранской политики, без них это точно не произойдет.