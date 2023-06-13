Общественный антикоррупционный совет борется с 'монстром' в Министерстве обороны, – Евгений Грушовец

Министерство обороны должно работать прозрачно и открыто, насколько это возможно в рамках безопасности. Для этого вновь совещательный антикоррупционный орган контролирует процессы закупок и пытается побороть внутренние злоупотребления.

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О приоритетах деятельности и "как побороть монстра" в Министерстве рассказал глава Общественного антикоррупционного совета Евгений Грушовец в интервью "Украинской правде".

"Сейчас Минобороны напоминает зашторенную со всех сторон комнату, в которой сидит какой-то седой и мохнатый зверь. Наша задача чуть-чуть эти шторы открыть, чтобы пошло туда больше солнца и мы увидели, что этот зверь на самом деле белый и пушистый. И мы бы хотели, чтобы больше Мы хотим раскрыть больше информации, насколько это возможно, например, процедуры закупок, чтобы они стали более открыты. говорит, что это идеально. Но эта система работы признана одной из лучших в мире. То есть это уже плюс", – прокомментировал Евгений Грушовец.

По его словам, в планах Общественного антикоррупционного совета, чтобы их представители были в центре принятия решения о вооружении и военной технике.

"Чтобы мы могли реагировать, если увидим, что какой-то поставщик предлагает Минобороны снаряд за 100 евро, а другой поставщик предлагает за 50. А там одни и те же сроки, один и тот же завод. Конечно, мы не будем об этом говорить с цифрами, с датами, с какими-то местами. Каждый понимает свою зону ответственности. Но само наше присутствие, я очень надеюсь, будет менять атмосферу в этой среде", – отметил Грушовец.