Обручился за месяц до смерти: на войне погиб 22-летний герой Роман 'Химик' Иллюк

На войне с российским агрессором погиб 22-летний воин, житель Ривне Роман Иллюк с позывным "Химик". Он являлся выпускником кафедры химии и технологии неорганических веществ Львовской политехники.

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Жизнь молодого бойца, месяц назад обручившегося с любимой, оборвалась 14 июля. О потере сообщил Институт химии и химических технологий Львовской политехники (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Соболезнование родным и близким павшего воина. Вечная память", – говорится в посте.

Соболезнования родным и близким погибшего защитника выразили и в Великоолексинском лицее, где учился Роман. Там его запомнили юношей всегда со взрослым взглядом, собственным мнением, четкими убеждениями, светлым умом и глубоким мышлением.

В школьные годы он был призером практически всех школьных предметных олимпиад, дважды – победителем республиканской олимпиады и Малой Академии по химии.

"Любознательный и целеустремленный, светлый и добрый, всегда готовый прийти на помощь – таким навсегда останется Роман Иллюк в памяти всех, кто его знал. Перед ним было множество перспектив и возможностей, но юноша с первых дней полномасштабного вторжения решил защищать Родину, иначе он не видел, иначе он не мог", – говорится в сообщении.

Знакомая воина со студенческих лет Марта Пирог отметила, что он всегда был и останется примером несокрушимости.

"Ты боролся за справедливость, будучи еще активным студентом вместе с друзьями-консерваторами. Твой подход к науке поражал всех, кто с тобой общался. Всегда буду помнить наши Шевченковские дни в Политехнике", – написала она в Facebook.

По ее словам, с первых дней полномасштабной войны Роман Иллюк стал в ряды добровольцев и боролся за свободу Украины, вдохновенно и яростно выжигая врага из нашей земли. Во время переписки он признался, что для него и его батальона христианские ценности – не украшение или пиар, а фундамент всей структуры.

"И всегда говорил, что ушел на фронт, чтобы стать не только за народ Украины, но и за правду Божью. В одном из последних сообщений ты писал: "Сколько из нас еще не застанет радости победы, этот вопрос открыт". Нашу победу ты встретишь в небесном войске Господа", – указала Марта Пирог.

Она добавила, что Украина потеряла большого сына, образование – прекрасного ученого, который мог бы сделать еще очень много пользы для государства как в военных, так и в образовательных проектах. А национальный университет "Львовская политехника", в частности, Институт химии и химических технологий и его сотрудники потеряли талантливого выпускника, честь и принципы которого не забудут и будут привывать будущим поколениям всегда.

"Меньше, чем за месяц до гибели, Роман обручился. Выражаем искренние соболезнования невесте, родственникам и близким Ромы. К сожалению, Герои умирают, но память о них – вечна. Вечная честь и слава, "Химик", ты – навеки в строю!" – добавила автор.

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