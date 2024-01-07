Омбудсмен по вопросам образования Украины попал в реанимацию с инфарктом

Омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев в начале 2024 года оказался в реанимации с инфарктом. В настоящее время он госпитализирован в Институт сердца и находится под наблюдением медиков.

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Об этом сообщил сам Горбачев. Он поблагодарил всех, кто предложил ему помощь, и призвал помочь донатами подразделению 54 отдельной механизированной бригады, в составе которого воюет сын чиновника.

На своей странице в Facebook омбудсмен опубликовал собственное фото в больничной койке. И рассказал, что сейчас находится в Институте сердца после инфаркта.

"Друзья, новый 2024 год для меня оказался довольно необычным: потому что отделение реанимации в Институте сердца – мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников. Я благодарен врачам и персоналу, которые помогают мне преодолевать последствия инфаркта", – отметил Горбачев. .

Он поблагодарил всех друзей, знакомых и подписчиков за предложения помочь со средствами на лечение. Однако, отметил Горбачев, сейчас есть те, кому помощь нужна несравнимо больше, чем ему.

"На самом деле, у меня есть друзья и родственники, которые меня поддерживают; у меня лично есть все, что нужно для выздоровления. Но в помощи больше нуждается мой сын, его побратимы и сестры на фронте. Задонатьте на дроны для 54 бригады: это будет мне лучшей поддержкой.QR-код для донатов – на фото И ссылка на банку Монобанка", – призвал Горбачев.

Он также выразил уверенность в том, что благодаря единству и взаимопомощи, отличающим украинский народ, победа непременно будет за Украиной.

"Всякой рашистской сволочи нас не одолеть. Ведь мы разные, но едины в стремлении защитить нашу Независимость. Держимся, объединяемся, победим. Слава Украине!" – написал Горбачев.

Напомним, ранее Горбачев обратился к директорам школ из-за ситуации с экзаменами для детей, которые вернутся в Украину из-за границы. Попытки некоторых руководителей образовательных учреждений устраивать для школьников за границей экзамены, по мнению омбудсмена по вопросам образования, приводит к тому, что дети теряют возможность поддерживать связь с образовательными учреждениями родного государства, несмотря на то, что власть на всех уровнях пытается сделать так, чтобы это общение не прерывалось. .