OBOZREVATEL полностью привил своих сотрудников от гриппа и COVID-19

Интернет-издание OBOZREVATEL на фоне обострения эпидемической ситуации в стране привило своих работников от гриппа вакциной Ваксигрипп Тетра. Ранее сотрудники компании также прошли полный курс вакцинации от коронавируса с помощью препаратов Pfizer и Coronavac.

Процесс вакцинации представители редакции публиковали в соцсетях. В частности журналистки Леся Гасыч и Татьяна Альсарайрех показали снимки самого препарата.

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Напомним, в Украине продолжается вакцинационная кампания. За прошедшие сутки было привито почти 292 тыс. украинцев, что является новым рекордом с 24 февраля, когда началась кампания по вакцинации. Напомним, это единственный эффективный способ оградить себя от коронавирусной болезни.

Заметим, что в странах Европы на данный уровень вакцинации взрослого населения достигает 80% (Португалия, Испания, Мальта). Согласно последним соцопросам, в Германии почти все население страны (91,6%) готово вакцинироваться от коронавируса или уже получило первую прививку. При этом в Украине более 56% граждан не желают получить прививку от COVID-19. Украинцы, выступающие против вакцинации, говорят, что опасаются побочных эффектов и считают препарат недостаточно проверенным.