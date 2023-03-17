Оборона Бахмута продолжается: ССО за несколько дней отминусовали роту противника и сбили вражескую ''птичку''. Видео

Российские оккупационные войска уже долго пытаются занять Бахмут Донецкой области. В городе продолжаются жестокие бои, украинские защитники дают достойный ответ путинским захватчикам.

Видео дня

ССО за несколько дней отминусовали роту противника и сбили вражескую "птичку". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Командования Сил специальных операций ВС Украины.

Так, украинские защитники продолжают прореживать ряды российских оккупационных войск и мужественно оборонять Бахмут.

"Одно из подразделений за несколько дней боев в этом направлении отменяли по меньшей мере роту противника и БПЛА "Орлан-10", – отметили в ССО.

Подчеркивается, что путинская армия получает отпор при каждой попытке продвинуться вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считает ситуацию в Бахмуте сложной. По его словам, штурмовые отряды "вагнеровцев" наступают на нескольких направлениях, пытаясь прорвать нашу оборону и продвинуться в центр города.

Ранее Сырский заявил, что украинские защитники в Бахмуте ломают планы противника. Контрнаступление ВСУ на этом направлении уже не за горами, отметил командующий.

Он также пояснил, что оборона Бахмута позволяет ВСУ выиграть время для накопления резервов и подготовки к атакам. Между тем в боях за город агрессор терпит тяжелые потери.

Украинский журналист Юрий Бутусов показал видео из Бахмута – оккупанты своими обстрелами превратили его в город-призрак.