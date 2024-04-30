Обломки самолета 'Мрия' стали основой благотворительной коллекции украшений. Фото

Обломки самолета АН-225 "Мрия", который российские оккупанты уничтожили в аэропорту Гостомель российские оккупанты, превратили в украшения в благотворительной коллекции "ОГРИЯНА месть", весь доход от продажи которой пойдет на помощь ГУР Минобороны Украины.

По информации от инициаторов проекта, обломок фюзеляжа легендарного самолета для создания коллекции передала парамедикиня Галина Алмазова, которая вместе со своим подразделением отражала ожесточенные атаки на аэропорт, заботясь о раненых.

"Покидая Гостомель, я не знала, что будет дальше, но готовилась к чему-либо. В последний момент взяла с собой маленькие обломки большого самолета как сердце всей Украины. Мне как медику хотелось сохранить его пульсацию, сделать хоть что-то, чтобы самолет продолжал жить, чтобы не умирала наша мечта", – рассказала военнослужащая ВСУ Галина Алмазова, которая совместно с телеведущей Татьяной Гончаровой, артдиректором ювелирного бренда Мариной Фроловой и БФ " " инициировали проект.

Цель создания благотворительной коллекции "ОМРИАНА месть" – сбор на специальное оборудование для усиления эффективности технической разведки ГУР в рамках постоянного действующего проекта "Делаем ветер врагу".

В лимитированную серию украшений с обломками фюзеляжа разрушенной "Мечты" вошли 2 броши-артефакта – "Турбина" и "Самолет".

Брошь "Самолет" воспроизводит силуэт "Мечты". В дизайне использован узнаваемый ракурс самолета, которым его видели на презентациях и запечатлели на фото по всему миру. Авторы дополнили его концовкой в виде трезубца. Тираж – 225 единиц.

Брошь "Турбина" апеллирует к уникальной черте гиганта – шести двигателей, которые делали "Мечту" самым мощным гражданским транспортным самолетом в мире. Тираж – 1000 единиц.

Дизайн брошей – совместная разработка артдиректора Марины Фроловой и ювелирного бренда Karpenko Jewelry. "Этот выбор был не случайный, ведь владелец бренда – военнослужащий ВСУ, который дерется за то, чтобы наша МЕЧТНАЯ месть состоялась и Украина победила", – рассказали инициаторы проекта.