Облачно и до 7 тепла: синоптики уточнили прогноз погоды на 2 января

В воскресенье, 2 января, в большинстве областей Украины ожидается плюсовая температура. Теплее всего будет на западе страны – там столбики термометров поднимутся до "аномальных" для этого времени года +7 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, во второй день 2022 года небо над Украиной будет преимущественно облачным. Солнце покажется лишь в нескольких областях.

Самая высокая температура в этот день ожидается на западе – в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет 5-7 градусов выше нуля. Ночью температура опустится до 2 градусов мороза. Осадков на западе страны не предвидится.

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В Луганской, Донецкой, Харьковской областях днем температура будет варьироваться от +1 до -1 градуса. Ночью в этих регионах похолодает до трех градусов мороза.

На юге Украины – в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму днем, 2 января, прогнозируется 1-3 градуса со знаком "плюс". Ночью возможны небольшие заморозки до -1 градуса.

В Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях температура днем будет колеблется от 0 до +2 градусов. Ночь будет морозной – столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Самая холодная ночь с 1 на 2 января ожидается в Черниговской, Сумской и Киевской областях – температура опустится до 6 градусов мороза.

В столице Украины 2 января прогнозируется переменная облачность. Днем температура ожидается от 0 до -2 градусов. Ночью в столице столбики термометров покажут 3-5 градусов со знаком "минус".

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в этом сезоне будет теплее предыдущих со средней температурой за сезон на 1-1,5 градусов выше прошлогодних значений. Однако наиболее удивит январь, который по прогнозам специалистов, будет отличаться аномально высокими температурами. Синоптики говорят, что большая часть зимы, а это приблизительно 60% времени, будет преобладать аномально высокая температура. Однако 40% времени погода может быть на уровне нормы или даже ниже нормы.

Напомним, погода в Украине с 1 по 8 января будет переменчивой. Почти во все дни ожидаются осадки в виде снега и дождей, однако иногда пробьется солнце.

Также синоптики прогнозируют достаточно мягкий зимний сезон 2021-2022 на территории Украины. В течение всех трех месяцев зимы средняя температура воздуха будет аномальной и отклонится от нормы на +2 градуса. По словам синоптика Игоря Кибальчича, количество осадков предстоящей зимой ожидается близко к норме, однако снежный покров будет неустойчивым.