Об инвалидных колясках и мобилизации: украинцев 'кормят' фейковой рекламой

Сеть всколыхнула информация о том, что украинский магазин медтехники якобы рекламирует инвалидные коляски как возможность избежать мобилизации. На скриншоте "рекламы" можно увидеть надпись "Если вы на инвалидной коляске, то никто не вручит вам повестку! Зеленский не получит еще одного двухсотого", а также зачеркнутую фотографию президента Украины Владимира Зеленского.

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Сеть магазинов медтехники, ортопедических изделий и товаров для здоровья Med-Magazin.ua на своей странице в Facebook опровергла распространяющееся в сети сообщение. В заявлении сети сказано, что такой контент никогда не запускался с рекламных аккаунтов магазина. Кроме того, в компании подчеркнули, что фейковое изображение распространялось преимущественно в российских пабликах.

В свою очередь журналисты StopFake с помощью проверки "Библиотеки рекламы" Facebook убедились, что сеть магазинов Med-Magazin.ua действительно никогда не создавала таких рекламных кампаний в Facebook или Instagram. На сегодня магазин проводит четыре активных рекламных кампаний, но ни в одной из них речь не идет о "возможности избежать мобилизации".

Отметим, что фейковая реклама также не соответствует айдентике Med-Magazin.ua, где превалирует зеленый цвет. А собственное изображение мужчины на инвалидной коляске злоумышленники взяли с сайта агентства стоковых фотографий Alamy.

На недостоверность этой рекламной кампании указывает и тот факт, что она совершенно бессмысленна. Ведь само по себе наличие инвалидной коляски еще не является показателем непригодности к военной службе – согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью, или те, которые соответственно к заключению военно-врачебной комиссии временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья. То есть для этого необходимо наличие документа об инвалидности или временной негодности.

К слову, это не первая попытка дискредитировать мобилизационную кампанию Украины. Ранее StopFake опровергал похожую дезинформацию в материалах "Фейк: ВСУ объявили акцию " Приведи друга в военкомат и получи 20 000 гривен " и "Фотофейк: "Акция для военных и их семей": купи два гроба и получи третью в подарок ".