Сегодняшний ответ российской орды на уничтожение военных объектов Украиной еще раз подтверждает тот свершившийся факт, что мир имеет дело с циничными ВАРВАРАМИ 21 века.

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Далее текст на языке оригинала.

Як інакше назвати тих, хто вбиває мирних мешканців, руйнує пологові будинки і школи, стадіони й знамениту Софію Київську.

Сумним і показовим прикладом цього новітнього російського варварства є і нинішнє руйнування павільйонів Одеської кіностудії та знищення декорацій до фільму "Довженко". Геніальний режисер Олександр Довженко, який у свій час зазнав переслідування від сталінського режиму за УКРАЇНСЬКУ ПРАВДУ про Другу світову війну, сьогодні потерпів і від учня сталіна – путіна. І як про трагедію українців у тій війні, Довженко напевно повторив би тією самі слова і про війну нинішню:

"Світе мій убогий. Покажи мені, де на тобі пролилося ще стілько крові, як у нас на Вкраїні.

НЕМА ДРУГОЇ УКРАЇНИ.

Нема".

І тут вкотре хочеться ВИМАГАТИ від світу та міжнародних структур, які ЗОБОВʼЯЗАНІ бути захисниками наших ДІТЕЙ та українських закладів ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ, СПОРТУ… під час ВІЙНИ, реальних дій та вчинків.

Де ЖОРСТКА реакція ЮНЕСКО на руйнування памʼятки світової культурної спадщини – знаменитої Софії Київської?

Де дії МОКу та інших міжнародних спортивних організацій щодо тотальної заборони на участь у змаганнях спортсменів від країни варварів і терористів, які вбивають наших дітей та руйнують стадіони?

Де заяви ЮНІСЕФ щодо нічних ракетних ударів по пологових будинках і дошкільних закладах та школах?

Де реакція міжнародного світу кінематографу на бомбування Одеської кіностудії?

Де?…

Чи знову повториться трагічна історія ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЗРАДИ Української Народної Республіки у 20 столітті, про яку писав Олександр ОЛЕСЬ:

"Коли Україна за право життя

З катами боролась, жила і вмирала,

І ждала, хотіла лише співчуття,

Європа мовчала".

НЕ МОВЧІТЬ.

Бо після України "велика російська культура" ВАРВАРІВ прийде, точніше прилетіть ракетами і шахедами й на Вас.

П.С. А всім фанатам "великої російської культури" у світі та й в Україні готовий організувати і провести екскурсію по містах російського ВАРВАРСТВА: від спаленого Музею Григорія Сковороди на Харківщині до зруйнованого ракетою корпусу Київської дитячої лікарні ОХМАТДИТ та поруйнованої Одеської кіностудії.