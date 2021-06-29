Хотел, чтобы война закончилась: на Донбассе погиб опытный боец ВСУ и отец троих детей

Вооруженные силы Украины продолжают нести потери на Донбассе. 26 июня, защищая независимость государства, погиб 52-летний житель Кривого Рога Андрей Гонар. У мужчины, который противостоял российским оккупантам с 2015 года, осталось трое детей.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Андрей Гонар погиб на фронте утром, от осколочных ранений. У него осталось трое детей: 25-летняя и 11-летняя дочери, а также 23-летний сын.

"Я сам отслужил срочную службу, хотел тоже подписать контракт, чтобы служить вместе с отцом. Но он мне не разрешил", – вспоминает сын погибшего воина Виталий.

Он рассказывает, что отец на войну отправился еще в 2015-м. Тогда он был военнообязанным и его сначала мобилизовали. Уже затем мужчина подписал свой первый контракт. Служил в 128-й горно-штурмовой бригаде. А погиб уже в 58-й бригаде, практически в последний день своего контракта.

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"Да, у него заканчивался контракт. Он хотел приехать домой, но все никак не получалось. Мы в последний раз виделись с ним зимой, он приезжал в отпуск. А разговаривали с ним в четверг, 24-го. Он говорил, что снова идут обстрелы", – рассказывает его родная сестра Ирина.

Сын и сестра мужчины говорят, что Андрея был патриотом, поэтому пошел защищать Украину. Он хотел, чтобы война поскорее закончилась.

До начала войны Андрей Гонар работал водителем на разных предприятиях города.

"Сначала в автобусном парке, потом на заводе "Коммунист" в Кривом Роге. Я сам его знаю с 2017 года, я тогда приехал в Кривой Рог работать и это был первый человек, которого я тут встретил. С тех пор мы с ним подружились", – рассказывает OBOZREVATEL его товарищ Дмитрий Белобров.

К моменту их знакомства Андрей уже успел побывать на фронте. "Он тогда вернулся и работал личным водителем директора фирмы. Однако он все время говорил, что его тянет назад в АТО. Там у него остались друзья, там ему было все проще и понятнее. Так он пояснял. И он заключил контракт, пошел служить в 128-ю бригаду. Когда вернулся, его место водителя уже было занято, и я забрал его на работу на участок, за который отвечал", – вспоминает Дмитрий.

Так случилось, что потом Дмитрий уехал работать в другое место, а Андрей остался в Кривом Роге. И о том, что снова заключил контракт и поехал воевать, своему товарищу Гонар не признавался.

"Мы созванивались с ним месяца три назад, кажется, на Пасху. Он говорил, что работает где-то в Черкассах. Так и не признался мне. Потому что я ругался, говорил, что хватит, уже возраст, нужно устраиваться тут, в мирной жизни. Поэтому для меня стало полной неожиданностью известие о его гибели на Донбассе", – вздыхает товарищ Гонара.

По словам Дмитрия, Андрей был из тех редких людей, с которыми можно было решить все вопросы. А главное, он никогда никого не предаст и не подставит. Он был удивительным человеком, вспоминает Белобров.

Личная жизнь Андрея Гонара не сложилась. Он трижды пытался создать семью, но безуспешно. От первого брака у него есть взрослая дочь, у нее уже своя семья. Также он воспитывал сына Виталия от второго брака. И все время заботился о дочке от третьей жены, покупал ей одежду. Друзья говорят, что он еще и ухаживал за своими престарелыми родителями, которых уже нет в живых.

Андрей увлекался рыбалкой, даже на фронте находил время поймать рыбу, пожарить и угостить товарищей. Также он охотился, незадолго до того, как ушел на фронт, купил ружье.

И еще увлекался автомобилями. У него был старенький ВАЗ, который он подарил своему другу перед тем как уехать на Донбасс.

Похоронят бойца Андрея Гонара в родном Кривом Рогу в среду, 30 июня.