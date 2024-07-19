В связи с сообщениями в СМИ, что средняя пенсия бывших народных депутатов составляет почти 18 тысяч гривень, официально сообщаю, что моя пенсия нардепа 8 созыва (сегодня получил) составляет 8864 гривни 71 копейку, то есть примерно $215, — и это учитывая стаж почти 41 год, былые доходы успешного предпринимателя, известного всей стране, и уже включая надбавку за звание Заслуженного экономиста Украины, присвоеннного мне ещё в 2006 году.

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Кстати, недавнее обращение нардепов о повышении депутатских пенсий касается только тех, кто их получал до 2017 года, то есть на меня тоже не распространяется.

Я не жалуюсь, для нашего времени и такая пенсия в Украине является сверхогромной, я просто рассказываю.