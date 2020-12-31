Самое интересное будет в конце, а пока — просто о термине.

Часто словарём Т9 называют то, что к нему никакого отношения не имеет. Т9 — это словарь на древних телефонах, SMS на которых набирали в далёкую старину нажатием цифровых клавиш от 2 до 9, в честь которых и, видимо, клавиши 1 с его точкой он и получил название Т9 по количеству этих клавиш (Т означает Text).

Научно его называют предуктивной/предугадывающей системой набора текста для мобильных телефонов. Поскольку клавише соответствовала не одна буква (как на совсем доисторических телефонах с вращающимся диском, где например, цифре 4 соответствовала 1 буква — "Г", из-за чего вместо "47" часто говорили "Г7", если это было в начале телефонного номера), а несколько букв (в русскоязычном — по 4 буквы), словарь выбирал такие буквосочетания, из которых получались слова,— то есть он не достраивал слово, а выбирал комбинации, из которых слова могли получиться (хотя позднее стал и предлагать возможные варианты продолжения).

Современные же мерзопакостно-тупые словари на смартфонах ничего не выбирают, а назойливо достраивают слова на своё усмотрение, исправляя их, если набирающий, по мнению словаря, ошибся, и назойливо подставляя свой вариант вместо набранного. К цифре 9, как и вообще к цифровым клавишам, он отношения не имеет, хотя по старинке эту вредительскую, навязчивую, тупую и часто безграмотную систему часто называют Т9, пачкая светлую память редко используемого в современном наборе сообщений словаря для цифровой клавиатуры.

Например, совершенно не по делу светлое имя Т9 фигурирует в анекдоте: "Умер автор словаря Т9. Земля ему — пуховик" — в действительности же так тупо достраивает, не дожидаясь конца набора, услужливо подсовывая свой дурацкий вариант, никакой не Т9, а эта новая гнусная мерзость, рассчитанная на скудный банальный лексический запас (хотя и у Великого Т9 на невдалых моделях телефонов тоже, конечно, бывали свои причуды).

Так вот, о Т9. Это был не просто словарь. Это был мудрый философ, знающий жизнь, иногда — мистический, порой — романтический, подчас — неожиданный, временами — циничный, что не мешало ни его ностальгии, ни даже политической активности. Не будем судить его строго, но иногда вместо "тех" слов он выдавал/предлагал такие "не те", что был повод призадуматься. Приведу лишь несколько примеров пар слов, в которых первое — как бы нужное, а второе — предложенное словарём Т9 или "случившееся по пути", т. е. по ходу набора:

суметь — успеть (через супер), глава — блага (здесь связь — прямая),

смерть — рожусь, траур — старт (как не вспомнить Лину Костенко: "І кожен фініш — це, по суті, старт"),

вера — ад (чтобы обрести веру, иногда нужно пройти круги ада), знание — догм (без которых, очевидно, нет знания), полный — мнимый (диалектика говорит о неисчерпаемости), ни-ни — ОК-ОК (диалектика дошла до предела…),

зависть — давит, регалии — сдавил, горд — горе (всё — без комментариев!),

русский — СССР (обещанная ностальгия, простим ему), Россия — смути (скорее смУти, чем смутИ), Москва — мсти (после истории пошла политика), Украина — украл (в русле времени: обличение коррупции),

Родина — смело (а вот и героическая романтика),

папа — мама (пошло домашнее), рождён — дождём (где дом, там и интим),

сон — ром (ну, типа, снотворное), театр — ревут (видимо, зрители; это всё же лучше, чем спать),

Испания — купания (пошёл туризм), Барселона — бассейнов (там же),

Динамо — злобно (к соперникам? К Луческу? В общем — от Барселоны к Динамо), Заря — дать (очки? Но теперь их Заря так легко не отдаёт),

наконец, словарь — сковать (наверное, в кандалы или как-то ещё — это уже, похоже, об авторах словаря современного, чересчур бойкого)…

Что-то в этом есть.

Точнее — было.

Покойся, Т9, с миром.