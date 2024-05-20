О них напишут в учебниках истории: Порошенко усилил эффективность подразделений ПВО и военной авиации спецтехникой

Петр Порошенко привез большую партию техники в подразделения противовоздушной обороны, радиотехнической разведки и тактической авиации. Военные получили экскаватор для строительства фортификаций, 4 стирально-душевых комплекса, 2 мобильных столовых, грузовик DAF Leyland в комплектации передвижной автомобильной мастерской, а также шины и генераторы.

Об этом Порошенко рассказал в своем видеоотчете.

"Вы не увидите лицо этих ребят. Но я уверен, что о них напишут в учебниках истории и военного дела. Воздушные Силы и радиотехническая разведка работают слаженно и оперативно. Поэтому груз, который мы им привезли, создан, чтобы сэкономить время и увеличить эффективность выполнения задач", – написал Порошенко в соцсетях.

"Мобильные командные пункты, стирально-душевые комплексы и передвижные столовые. ПАРМ, чтобы ремонтировать технику, а не терять время на ремонт в другой области. Генераторы, все еще дефицитные шины для КрАЗ – важные "мелочи", – отмечает пятый Президент.

"Экскаватор, обеспечивающий строительство для Воздушных Сил, будет "закапывать" технику, обустраивать позиции и сохранить жизнь. Строительство линий обороны должно набирать обороты, потому что много времени уже потрачено", – констатирует Порошенко.

"Рад был увидеться. Берегите себя!", – написал Петр Порошенко.