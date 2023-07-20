О дождях можно забыть? Синоптики дали прогноз на август в Украине и рассказали, когда начнет спадать жара

В последний месяц лета, похоже, что совсем не собирается спадать жара. Так, по прогнозам синоптиков в августе в Украине будет солнечная и жаркая погода, а едва ощутимое похолодание придет только в конце месяца.

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Об этом свидетельствуют данные сайта meteoprog.com. Также в августе можно будет забыть о дождях, в Украине будет практически везде преобладать сухая погода.

Так, в Киеве август начнется с достаточно высоких температур +28…+29 градусов. Только с середины месяца температура станет более комфортной – +24…+23 градуса. Преобладают солнечные дни и лишь в конце месяца вероятны кратковременные дожди.

На западе Украины, в частности, во Львове почти весь август пройдет без дождей. Температура будет немного прохладнее, чем в других областях Украины, однако также будет достаточно тепло – +26…+28 градусов в первой половине месяца и +23…+24 градуса во второй.

На востоке и юге Украины в августе будет бурлить настоящая жара. Так, в Одессе, Николаеве, Днепре и Харькове в первой половине месяца температура зайдёт за отметку +30 и будет держаться вплоть до 17 августа. Во второй половине месяца жара совсем немного спадет — в среднем ожидается +28…+26 градусов. Дожди в этих областях в августе синоптики не прогнозируют.

Ранее синоптики предупредили, что до конца недели жара в Украине будет бить рекорды. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +35 градусов. В то же время, грозовые дожди, которые пройдут на всей территории страны, не принесут существенного похолодания.

Также сообщалось, что в июле и августе 2023 синоптики прогнозируют сухую погоду с аномально высокими температурами. Украину ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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