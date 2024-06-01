О чем мечтают дети из Мариуполя: опубликовано видео, от которого щемит сердце

Международный день защиты детей, который отмечается в мире 1 июня, приобрел особое значение для Украины во время полномасштабной войны. По случаю этого праздника маленьких украинцев и подростков из Мариуполя, вынужденных покинуть свои дома из-за российского вторжения, спросили, о чем они мечтают.

Трогательное видео с детьми, от которого щемит сердце, опубликовали в Telegram-канале "ЯМариуполь". Так, большинство детей высказались, что сейчас прежде всего они мечтают о мире, возвращении в родной Мариуполь и быть вместе со своими родителями.

Из-за страны-агрессора России украинские дети были вынуждены слишком рано повзрослеть. Поэтому сейчас украинские дети, прежде всего, мечтают о безопасности, чтобы "утром просыпаться от пения птиц, а не от взрывов". Также маленькие украинцы хотят снова увидеть Азовское море и встретиться с родными и друзьями, с которыми не виделись из-за войны.

Таких обычных вещей для любого ребенка в мире, как безопасный сон в родном доме и игры с друзьями, Россия лишила украинских детей. Однако наши защитники продолжают мужественно бороться, чтобы вернуть маленьким украинцам счастливое и беззаботное детство.

Напомним, что в День защиты детей украинские защитники обратились к маленьким украинцам, за будущее которых они сейчас борются с врагом на фронте. Военные подчеркнули, что дети – это главная мотивация для них, и они сделают все возможное, чтобы жили в мире, где нет войны.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в День защиты детей 1 июня нанесли удар по частному дому в Балаклее Харьковской области. Пострадали 11 гражданских, в том числе восемь детей.