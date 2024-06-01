Вы – наше будущее и мотивация: военные обратились к маленьким украинцам в День защиты детей

Украинские военные в День защиты детей обратились к маленьким украинцам, за будущее которых они сейчас борются с врагом на фронте. Защитники подчеркнули, что дети – это главная мотивация для них, и они сделают все возможное, чтобы маленькие украинцы жили в мире, где нет войны.

Так, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем обращении подчеркнул, что украинские дети заслуживают на радость и безопасность, на возможность учиться и мечтать, на мир без войны.

"Дети – это наша мотивация, наша сила и наша вера в лучшее будущее. Только одержав победу, мы сможем создать страну, где дети будут расти без страха. Где они смогут гордиться собой и своей историей. Наша борьба – это борьба за справедливость, свободу и достоинство, и мы не остановимся, пока не добьемся победы.

С Днем защиты детей, Украина! Мы обещаем сделать все возможное, чтобы наши дети жили в мире, где царят мир, любовь и справедливость", – подчеркнул Павлюк.

В то же время воины-разведчики из ГУР МО Украины обратились к детям Украины, похищенным страной-агрессором Россией. Они подчеркнули, что сделают все возможное, ради того, чтобы наконец тихо и твердо сказать им: "Поздравляем дома".

"Знаем ― тяжело, но пусть любовь к Украине, к своей земле, родным и друзьям делает вас сильнее. Украина борется за вас. Мы боремся за вас. Каждый день и каждый час. Знайте – вы никогда не останетесь в одиночестве.

Похитители из Москвы стремятся стереть вам память об украинском детстве, поэтому прогоняйте уныние подальше от вашего сердца! Сопротивляйтесь забвению! Будьте сообразительны и верьте ― мы непременно встретимся!" – подчеркнули разведчики.

В свою очередь в Госпогранслужбе опубликовали трогательные кадры с защитником и маленьким украинцем. Пограничники подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы украинским детям больше не было страшно и война исчезла из их жизни.

"Дети, вы – будущее нашей страны. Извините, что сегодня вам иногда бывает страшно. Мы, взрослые, сделаем все ради вас, чтобы война как можно быстрее исчезла с вашего детства. С Днем защиты детей", – поздравили детей воины.

В Страткоме ВСУ также обратились к маленьким украинцам и подчеркнули, что во время полномасштабного вторжения День защиты детей имеет очень важное значение. Ведь сейчас родители вынуждены защищать своих детей на фронте, пока сами дети из-за обстрелов российских преступников часто вынуждены учиться в хранилищах.

"Мы защищаем наших детей, наше будущее, всеми силами. Однако агрессор унес уже пол тысячи детских жизней. Среди всех преступлений россиян, самые страшные преступления против детей", – подчеркнули воины.

Военные также опубликовали фото детсада в Константиновке в Донецкой области, который был уничтожен российской ракетой в апреле 2024 года.

В свою очередь, воины Сил специальных операций ВСУ отметили, что, к сожалению, долгие часы в бомбоубежищах в ожидании отбоя воздушной тревоги стали привычными для украинских детей. Однако защитники продолжают бороться за победу, чтобы уберечь детей и украинскую нацию.

"Многие маленькие украинцы пострадали в результате российского террора с начала полномасштабного наступления. "На передовой сейчас, чтобы моим детям не пришлось воевать через несколько лет" – не банальная фраза, а наши реалии. Уберечь наших детей – значит уберечь украинскую нацию. Мы не ошибемся! " – подчеркнули воины.

В Управлении СБУ в Одесской области также обратились к детям по случаю праздника. Сотрудники спецслужбы подчеркнули, что сделают все, чтобы победить врага и вернуть маленьким украинцам счастливое и беззаботное детство.

"Война забрала у украинских детей такие привычные для их сверстников вещи: беззаботное веселье, сон без тревог, школьные каникулы, а у многих – возможность просто жить вместе с родителями в своем доме. Это очень высокая цена, которую платят маленькие Герои.

Но мы верим в то, что вернем их детство! И каждый день бьем оккупантов, зная кого защищаем. Должны победить врага, чтобы передать детям свободную, мирную и безопасную Украину!", – говорится в поздравлении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в День защиты детей 1 июня нанесли удар по частному дому в Балаклее Харьковской области. Пострадали 11 гражданских, в том числе восемь детей.