'О, Бог послал мне женщину': мужчина приставал к пассажирке в поезде 'УЗ', а проводник отказался ее пересадить. Фото

Пассажирка поезда Львов-Киев Евгения Карпюк пожаловалась на приставания со стороны соседа по купе. Когда пожилой мужчина начал делать "намеки сексуального характера", девушка обратилась за помощью к проводнику, однако тот отказал по ее просьбе пересадить ее в другое купе.

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Подробности инцидента сообщили журналисты ТСН. В настоящее время в "Укрзалізниці" проводят служебное расследование действий своего сотрудника.

Евгения Карпюк с Киевщины 8 июня возвращалась домой из Хмельницкого. Когда она зашла в свое купе в поезде Львов-Киев, там уже спал пожилой мужчина, остальные места были свободны.

“Он просыпается и говорит: “О, бог послал мне женщину. Можно вас потом поцеловать? … Вы такая маньяческая", – рассказала Евгения.

Девушка признается, что испугалась не очень адекватного поведения попутчика, поэтому взяла свои вещи и предупредила его, что пойдет к проводнику и вызовет полицию. В ответ сосед по купе заявил, что она может никуда не ходить, потому что он сам, мол, "полковник в отставке".

“Когда я начала орать, что сейчас, в те времена, когда столько нормальных мужчин, ребят молодых, каждый день гибнут на фронте, вот такие в вышиванке позволяют себе вести такие разговоры. Он сказал, что он киборг, стоял за аэропорт год и потому имеет право. Потом, когда он уже ходил и разбудил весь вагон, сказал: "А что мне нужно было делать? Я проснулся, а она лежит как расщепенка", – рассказала Евгения.

Она также показала фото обидчика.

За помощью Евгения обратилась к проводнику, однако он отказал в просьбе девушки пересадить ее в другое купе.

"Когда я подошла к нему и сказала, что у меня в купе неадекватный мужчина с намеками сексуального характера, и попросила меня куда-то пересадить, он отказал. Потом, когда меня приютили девочки из соседнего купе, он подошел и потребовал сдать ему постельное белье за два часа до моего прибытия. Я вообще не поняла, почему я должна была это делать за два часа до Киева. А потом он зашел к нам в купе, где были только девочки и сказал: "Скоро таких киборгов с войны вернется очень много, и у них у всех кукухой будет не все в порядке, и такие ситуации будут случаться на каждом шагу", – рассказала пассажирка .

Евгения добавила, что сотрудник "УЗ" предлагал ей перебраться в другое купе, где также ехал один мужчина. Так что она побоялась повторения ситуации. В то же время, утверждает Карпюк, в вагоне были и другие свободные места.

Пассажирка уже собралась ехать 4,5 часа в Киев, стоя в коридоре. Однако ей на помощь пришли другие женщины из соседнего купе.

“Три девочки меня просто спасли, пустили к себе в купе. Единственные люди, отреагировавшие в вагоне. Ехала частично на чужой кровати, частично на своем чемодане", – рассказала Евгения.

Сейчас Карпюк обратилась в "УЗ" с жалобой и требует наказать проводника.

“И я не говорю, что проводник виноват, а мужчина нет. Просто, к сожалению, у нас в стране пока что не реально привлечь к ответственности только за предложение "поцеловать". Надо дождаться, когда тебя изнасилуют или изобьют", – уточнила свою позицию она.

В то же время, пишет ТСН, мужчина, который приставал к девушке в вагоне, узнали подписчики Евгении в Instagram

“Он из Львова. Даже район, где он живет, знаем. Во Львове он себя тоже ведет неадекватно. Очень надеюсь, что его узнали и его родственники тоже", – рассказала пассажирка.

По словам девушки, в "Укрзалізниці" жалобу зарегистрировали и пообещали разобраться. В компании начали служебное расследование и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Также там отметили, что проводник после любого обращения обязан сменить пассажиру купе, вагон или предложить свое место, если свободных мест не найдется.

Если же ситуация сложная – проводник должен вызвать полицию на ближайшую станцию, где останавливается поезд.

Напомним, 12 июня сообщалось, что "Укрзализныця" запустила женские купе. В частности, поезд №42 Трускавец – Днепр на 30 июня имеет один женский вагон. В такие купе будут пускать только женщин и детей обоих полов до 6 лет.

Купить билет в женское купе можно через мобильное приложение "УЗ". Цена проезда будет такой же, как и для обычных купе.

Во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, которые находятся среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала 2023-го: №81 Киев – Ужгород; №41 Днепр – Трускавец; №75 Киев – Кривой Рог; №15 Харьков – Ясиня.