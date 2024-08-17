Нынешние чиновники МОН продолжают дело Кагановича-Сталина, – Николай Томенко

Украинский политики Николай Томенко заявил, что нынешние чиновники МОН продолжают дело Кагановича-Сталина.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию вокруг инициативы Министерства образования и науки Украины объединить в один школьный предмет историю Украины и всемирную историю.

Он привел слова Александра Довженко, 1942 год: "Единственная страна в мире, где не преподавалась в университетах история этой страны, где история считалась чем-то запретным, враждебным и контрреволюционным – это Украина. Второй такой страны на земном шаре нет. Где же рождаться, где плодиться дезертирам, как не у нас? Где расти слабодухим и предателям, как не у нас?..."

"Удивляюсь инициативе наших чиновников Министерства образования, которые своими бездарными действиями ежедневно выталкивают школьников, учителей, студентов и преподавателей заграницу, а во время кровопролитной войны с российской ордой и ее "русским миром" решили объединить в один школьный курс историю Украины и всемирную историю" , – написал Николай Томенко.

Он напомнил, что не только бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник боролся с украиноцентризмом в учебном процессе, но и после Революции Достоинства министры предлагали отменить историю Украины для негуманитарных факультетов.

"Подобные рехформаторские идеи – не новость. О борьбе с украиноцентрической составляющей учебного процесса во времена Табачника знают все. Однако напомню, что в 2009 году министр образования Иван Вакарчук планировал в вузах историю Украины сделать составляющей истории украинской культуры, а министры-еврооптимисты после Революции Достоинства предложили отменить историю Украины и другие мировоззренческие предметы для негуманитарных факультетов как ненужные и устаревшие", – пишет Николай Томенко.

Политик назвал предложение действующего министра образования Оксена Лесового объединить историю Украины со всемирной историей вредительской для Украины.

Далее приводим аргументы Николая Томенко полностью.

"Уже во время войны Верховная Рада в начале 2023 отменила обязательный предмет "История Украины" для поступления в вузы.

Все эти антиукраинские инициативы были раскритикованы украинской общественностью, как неадекватные и вредные.

И вот снова:

Министр образования Лесовой "открыл Украину" и предложил снова объединять историю Украины теперь уже со всемирной историей?

Я специально процитировал Александра Довженко, который акцентирует внимание на борьбе Кагановича-Сталина с историей Украины, чтобы наши образовательные вожди поняли вредительскую сущность своих инициатив.

Потому что не объединять и сокращать преподавание истории Украины нужно в школах и вузах, а готовить новые учебники, снимать документальные и художественные фильмы, организовывать переподготовку учителей истории и экскурсоводов…

Как говорит украинская народная мудрость:

"Историю нужно изучать хотя бы для того, чтобы знать, в кого стрелять"!

П.С. Справочно.

Наша команда "Рідної країни" одно время подготовила и сняла 50 серий историко-просветительских документальных фильмов из цикла "7 чудес Украины" без бюджетных средств и которые, большинство коммерческих каналов отказались показывать как неактуальные. Потому что в моде тогда были только малороссийские шоу и русскоязычные сериалы".