Нужно ли разрешение военкомата для переезда во время мобилизации в Украине: разъяснение

В ходе военного положения в Украине действует запрет для военнообязанных менять место жительства. Чтобы осуществить переезд даже в пределах одного города, необходимо получить разрешение руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Об этом рассказал юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина". Эксперт пояснил, что запрет на смену места жительства военнообязанными предусмотрен Правилами военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

"Если вы планируете изменить место жительства на другой город (район в городе), вам необходимо предварительно явиться в ТЦК и СП и получить разрешение от руководителя (начальника) соответствующего ТЦК и СП для снятия с военного учета", – пояснил Антон Маринич.

Но в этих правилах также есть и некоторые исключения. В частности, допускается смена места жительства онлайн. Для этого необходимо подать декларацию места жительства/пройти онлайн-регистрацию. В таком случае возникает обязанность встать на военный учет по задекларированному месту жительства.

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