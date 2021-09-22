Нужен ли ПЦР-тест для посещения кино, театра или клуба в 'желтой' зоне: детальное разъяснение

В Украине до 31 декабря продлили действие адаптивного карантина, который среди прочего затрагивает и деятельность учреждений в сфере культуры. В "желтой" зоне они будут работать, но с соблюдением определенных требований и ограничений.

В то же время сотрудникам и посетителям может понадобиться COVID-сертификат или ПЦР-тест. В каком случае и где придется предъявлять документы, разъяснили на Facebook-странице Министерства культуры и информационной политики.

"Желтый" уровень эпидемиологической опасности из-за коронавируса на всей территории страны устанавливается с 23 сентября и предусматривает, что:

кинотеатры, клубы, театры и другие учреждения сферы культуры могут работать, но по карантинным нормам ;

стоит обязательно придерживаться масочного режима, физической дистанции в 1,5 м.

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В то же время в сфере культуры:

запрещается проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории;

работа с наполненностью кинозалов или залов других учреждений культуры более 2/3 мест (по схеме размещения "2 заполненных ряда – 1 пустой") или более 50% мест (в случае размещения в шахматном порядке);

однако ограничения по времени работы отсутствуют.

В Минкульте подчеркивают: чтобы карантинные условия "желтого" и последующих уровней эпидопасности не ограничивали работу учреждений культуры – граждане должны вакцинироваться против COVID-19.

Ведь если учреждения культуры стремятся работать на полную, то должны обслуживать исключительно вакцинированных – хотя бы одной дозой, или тех, кто имеет действующие справки о прохождении тестирования. В то же время надо иметь не менее 80% иммунизированных работников или с отрицательными результатами тестов.

Так, сотрудникам для работы в учреждениях культуры или их посетителям в условиях "желтой" зоны достаточно получить хотя бы одну прививку и хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную семейным врачом.

Также временно для беспрепятственного посещения учреждений культуры или любых мероприятий разрешено иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген. Такой результат действительный 72 часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, не исключено, что в Украине могут ввести обязательное ПЦР-тестирование для работников, не получивших ни одной прививки против COVID-19. К тому же тесты им придется делать за свой счет. Сейчас чиновники изучают такую возможность.