Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине и назвал сроки ужесточения ограничений

Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2021 года. "Желтую" зону карантина по всей стране установят с 22 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что в Украине за последнюю неделю число подтвержденных новых случаев заболевания COVID-19 выросла на 68%, а госпитализаций – на 51%.

Напомним, "желтая" зона предусматривает запреты:

выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;

оставлять места самоизоляции;

проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека в 4 кв. м или наполненностью более 50%;

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посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находится более половины учеников;

посещения посторонними лицами учреждений социальной защиты.

Отметим, что ограничения в "желтой" зоне не будут действовать, если 80% участников массовых мероприятий или сотрудников заведений и учреждений имеют хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) негативный результат ПЦР- или экспресс-тестирования.

Школы и другие учебные заведения будет работать, если не менее 80% работников получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина из-за пандемии COVID-19. Они предусматривают определенные ограничения, которых, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, вакцинированные граждане смогут избежать.