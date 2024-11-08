'Нульовий' или 'нулевий': как правильно говорить по-украински

В украинском языке прилагательные, происходящие от числительных, образуются с помощью суффиксов -ов-, -ев-(-єв-). В общем, прилагательные (слова, отвечающие на вопрос какой?, какая?, какое?) образуются от существительных, глаголов, наречий, числительных и других прилагательных.

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Способ образования бывает суффиксальным, префиксальным, суффиксально-префиксальным, возможно также составление оснований или слов. Что касается образования прилагательного от слова "ноль", вариации "нулевий" и "нульовий" нередко встречаются в устной речи, на письме и в медиа, однако только одна из них является нормативной, отметили в сообществе Correctarium.

Важно понимать, что правильное использование этого слова не только помогает избежать грамматических ошибок, но и обогащает наш язык, поддерживая его литературные стандарты. Разбираемся, как правильно – "нульовий" или "нулевий" – и почему.

"Единственное нормативное прилагательное к слову "нуль" - "нульовий", а не "нулевий", — добавили языковеды.

Примеры:

Після ремонту двигун вийшов на нульовий рівень шуму, що значно покращило комфорт поїздки.

Нульовий баланс на карті означає, що потрібно поповнити рахунок перед наступною покупкою.

Вчені досліджують нульовий рівень викидів як основну мету у боротьбі з кліматичними змінами.

OBOZ.UA предлагает вспомнить способы создания прилагательных в украинском языке.

Прилагательные образуются:

Префиксальным способом

Суффиксальным способом

Префиксально-суффиксальным способом

Основосложением

Присвоенные прилагательные образуются с помощью суффиксов: "сестрин", "Марійчин", "батьків".

Некоторые прилагательные могут переходить в существительные. Такое прилагательное приобретает признаки существительного и в предложении выступает в роли подлежащего, приложения, отвечающего на вопросы "кто?", "что?".

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