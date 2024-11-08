"Нульовий" или "нулевий": как правильно говорить по-украински
В украинском языке прилагательные, происходящие от числительных, образуются с помощью суффиксов -ов-, -ев-(-єв-). В общем, прилагательные (слова, отвечающие на вопрос какой?, какая?, какое?) образуются от существительных, глаголов, наречий, числительных и других прилагательных.
Способ образования бывает суффиксальным, префиксальным, суффиксально-префиксальным, возможно также составление оснований или слов. Что касается образования прилагательного от слова "ноль", вариации "нулевий" и "нульовий" нередко встречаются в устной речи, на письме и в медиа, однако только одна из них является нормативной, отметили в сообществе Correctarium.
Важно понимать, что правильное использование этого слова не только помогает избежать грамматических ошибок, но и обогащает наш язык, поддерживая его литературные стандарты. Разбираемся, как правильно – "нульовий" или "нулевий" – и почему.
"Единственное нормативное прилагательное к слову "нуль" - "нульовий", а не "нулевий", — добавили языковеды.
Примеры:
- Після ремонту двигун вийшов на нульовий рівень шуму, що значно покращило комфорт поїздки.
- Нульовий баланс на карті означає, що потрібно поповнити рахунок перед наступною покупкою.
- Вчені досліджують нульовий рівень викидів як основну мету у боротьбі з кліматичними змінами.
OBOZ.UA предлагает вспомнить способы создания прилагательных в украинском языке.
Прилагательные образуются:
- Префиксальным способом
- Суффиксальным способом
- Префиксально-суффиксальным способом
- Основосложением
Присвоенные прилагательные образуются с помощью суффиксов: "сестрин", "Марійчин", "батьків".
Некоторые прилагательные могут переходить в существительные. Такое прилагательное приобретает признаки существительного и в предложении выступает в роли подлежащего, приложения, отвечающего на вопросы "кто?", "что?".
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