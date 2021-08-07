Утром, пока ждала важный звонок, залезла почитать фейсбук и не выдержала – написала комментарий под очередным "плач ярославны" о том, что белорусы говорят на русском, а у нас в стране также "таких много". Комментарий мой был доброжелательным и мирным: "у белорусов все будет, я была вполне русскоязычная в 2014-м, но это не мешало мне бороться за независимость Украины".

В ответ получила, что моя "русскоязычная челюсть мешает" независимости Украины. И еще кучу всего. Преимущественно д*рьма.

Далее текст на языке оригинала.

Люди-люди. Коли ви зрозумієте, що Україна різна. І не ділиться. Цю різність треба поважати. І що еволюція триває – розумні вчать мову, переконують себе не боятися розмовляти, не стидаються "поганої української", щоб почати розмовляти краще.

Хочете українську в дитячих садочках – наприклад, в Одесі? Доплачуйте вихователькам 1000 гривень за те, що вони використовують українську для дітей на роботі. З муніципальних грошей, якщо в державному бюджеті їх нема, а є на літаки та кортежі держслужбовців.

Видео дня

Зробіть іспит на знання мови для чиновників і всіх, хто отримує зарплатню від держави Україна. Зробіть їм курси до того екзамену. Все буде.

ЗМІ поступово переходять на мову. Всі мої знайомі патріоти залюбки користуються двома мовами – при всіх своїх щелепах. Ні з кого корона не впала.

Більше книжок, більше мультиків і фільмів українською, більше роликів на ютубі українською - що вам заважає це робити? А не ср*тися в соцмережах.

Дістатися будь-чого можна тільки любов'ю. Коли починають лаятися за мову – там нема любові. Є бажання хайпу, хейт та клікбейт.

Наостанок – ще ранковий пост. Одесита, який в 14-му з "російськомовною щелепою" пішов захищати нас з вами. Копіюю його повністю. Oleksiy Paykin

"#жараиболь

Знаете, сейчас, если я где-нибудь слышу бульканье что-то типа "я устал, я истощен", то сразу вспоминаю события июня-августа 2014 года на востоке, в которых мне пришлось участвовать.

В твоей артбатарее – двадцать пять раненых и двое погибших, все орудия спалили ПТУР-ами, минами, ракетами и крупным калибром. Дали чужую гаубицу и два миномета, чтоб отстреливаться на 360 градусов потому, что ты в окружении и враг везде.

День твой начинается (вне зависимости от времени суток): проснулся после короткого сна, порыгал (потому что контужен), выпил горячего напитка (вода, дрова, спички есть всегда), съел кукурузы (потому что в окружении еды нет, а поле с кукурузой – через посадку) и бежишь к орудию или миномету для выполнения боевой задачи, потом подвоз новых боеприпасов, можно пару часов поспать – и всё по новому кругу.

И тут тебе по пути от огневой к полевому складу БК сообщают, что бойцы соседнего подразделения не хотят стрелять из гаубицы, потому что устали. И ты идёшь к своим, отбираешь из раненных тех, кто полегче и идёшь принимать второе орудие в работу ПОТОМУ ЧТО ЕЕ, БЛ*ТЬ, НИКТО КРОМЕ ТЕБЯ НЕ СДЕЛАЕТ, А ИНАЧЕ ВСЕ СДОХНУТ... Вот... а уставшие бойцы, которых нужно было тогда расстрелять, сейчас ходят, празднуют чужие дни ВДВ. Десантура, хуле."

Ну давайте, розкажіть, що ми "заважаємо незалежності України".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.