НСЖУ откроет в метро Киева выставку, посвященную журналистике во время войны

Фотовыставка "Украина: журналисты на передовой" откроется в пятницу, 2 июня в 12:00, в вестибюле станции Киевского метрополитена "Золотые ворота". Мероприятие приурочено ко Дню журналиста.

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Об этом сообщили в НСЖУ.

Местом проведения выставки символически стала станция метрополитена, служащая горожанам укрытием во время воздушной тревоги. Организаторы выставки – Национальный союз журналистов Украины и сеть Центров журналистской солидарности, КП "Киевинформ". Партнер организаторов выставки – КП "Киевский метрополитен".

"Главный лейтмотив фотовыставки – солидарность с нашими коллегами, которые делают свою нелегкую работу в зоне боевых действий, с попавшими во вражеский плен журналистами с медийщиками, которым удалось вырваться из оккупированных и прифронтовых территорий и возобновить деятельность своих СМИ, со всеми теми, нуждающихся в помощи", – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

На выставке будут представлены:

– 40 снимков известных фотографов и фотографий Станислава Юрченко, Ефрема Лукацкого, Яна Доброносова, Евгения Завгороднего, Игоря Гурьева, Романа Потапенко, Бориса Корпусенко, Сергея Клименко, Марии Ковалёвой, Такаши Озаки и других авторов, которые иллюстрируют ;

– информация о работниках и работницах медиа, погибших в результате российской агрессии;

– фото медийщиков и медийниц, преследуемых российскими властями в Крыму, а также пленный журналист Дмитрий Хилюк ;

– издание, восстановленное на деоккупированных и прифронтовых территориях при содействии Национального союза журналистов Украины и его международных партнеров.

Часть снимков, представленных на выставке, медийщики сделали на фотокамеры, полученные от НСЖУ при поддержке международных партнеров.

На мероприятие приглашены известные украинские военные журналисты, журналисты из Крыма, члены семей погибших медийщиков и медийниц, журналисты, освобожденные из плена.

Приглашаем коллег, партнеров, представителей общественности принять участие в открытии выставки и проявить солидарность с украинскими журналистами накануне профессионального дня.