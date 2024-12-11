Новым главой адвокатского объединения "Барристерс" стал Александр Тананакин
Новым управляющим партнером адвокатского объединения Барристерс стал Александр Тананакин. Его кандидатуру единогласно поддержали все партнеры компании.
Об этом сообщает Pravo.ua.
Адвокат Александр Тананакин работает в составе объединения с 2018 года, имеет общий юридический стаж 12 лет и до этого занимал должность руководителя Киевского филиала объединения.
За время профессиональной деятельности осуществлял защиту и представительство интересов публичных лиц, судей, топ-чиновников стратегических предприятий, руководителей центральных и региональных органов государственной власти, политиков, в частности, Надежды Савченко, Виталия Кличко, Александра Онищенко, Виктора Мялика, Нестора Шуфрича, Олега Бахматюка, Василия Дубневича, Антона Янчука, Василия Лозинского, Михаила Головко и других.
Также большинство клиентов он представлял в Европейском суде по правам человека.
Согласно рейтингу издательства "Юридическая практика" по результатам 2024 года, Тананакин вошел в десятку ведущих юристов Украины в области ANTI-CORRUPTION.
С 2021 года - аспирант отдела проблем уголовного права Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины.
На заседании Совета партнеров объединения кандидатура Александра Тананакина была поддержана единогласно 10 партнерами компании.
Участники собрания выразили уверенность в его способности обеспечить эффективную работу и динамичное развитие адвокатского объединения в 2025 году.