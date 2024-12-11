Новым главой адвокатского объединения 'Барристерс' стал Александр Тананакин

Новым управляющим партнером адвокатского объединения Барристерс стал Александр Тананакин. Его кандидатуру единогласно поддержали все партнеры компании.

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Об этом сообщает Pravo.ua.

Адвокат Александр Тананакин работает в составе объединения с 2018 года, имеет общий юридический стаж 12 лет и до этого занимал должность руководителя Киевского филиала объединения.

За время профессиональной деятельности осуществлял защиту и представительство интересов публичных лиц, судей, топ-чиновников стратегических предприятий, руководителей центральных и региональных органов государственной власти, политиков, в частности, Надежды Савченко, Виталия Кличко, Александра Онищенко, Виктора Мялика, Нестора Шуфрича, Олега Бахматюка, Василия Дубневича, Антона Янчука, Василия Лозинского, Михаила Головко и других.

Также большинство клиентов он представлял в Европейском суде по правам человека.

Согласно рейтингу издательства "Юридическая практика" по результатам 2024 года, Тананакин вошел в десятку ведущих юристов Украины в области ANTI-CORRUPTION.

С 2021 года - аспирант отдела проблем уголовного права Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины.

На заседании Совета партнеров объединения кандидатура Александра Тананакина была поддержана единогласно 10 партнерами компании.

Участники собрания выразили уверенность в его способности обеспечить эффективную работу и динамичное развитие адвокатского объединения в 2025 году.