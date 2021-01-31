Новый циклон, снегопады и гололед: синоптик уточнила погоду на начало февраля в Украине

В понедельник, 1 февраля, в Украине снова придет циклон, в центральных областях, на севере, на Харьковщине, в Одесской и Николаевской областях ожидаются осадки.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, февраль дебютирует очередными снегопадами, мокрым снегом, гололедом, налипанием мокрого снега, гололедом и даже дождем. Будет и мороз, и оттепель.

"Ожидаются снегопады, снег будет смешиваться с мокрым снегом, на Харьковщине, Одесщине, Николаевщине и в большинстве центральных областей даже будет преобладать дождь", – отметила она.

В то же время северо-западная часть Украины, Волынь, Ривненщина, большинство Львовщины и Закарпатья, а также юго-восточная часть, Запорожье, Донетчина, Луганщина, Крым и подавляющая Херсонщина осадков не получат.

На востоке Украины юго-восточный ветер ожидается штормовым.

Температура воздуха самой низкой будет на Западе и Севере: ночью -6...-12 градусов, днем -2...-5 градусов, на Закарпатье +1...+3 градуса.

На остальной территории Украины в течение дня будет тепло, предполагается +1...+4 градуса, на востоке, юге и на Днепропетровщине +4...+9 градусов, в Крыму до +10...+14 градусов.

В Киеве завтра тоже ожидаются снегопады. На дорогах и тротуарах – гололедица.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью -6...-9 градусов, днем -2...-4 градуса.

Как писал OBOZREVATEL, ожидается "война" циклонов: синоптики дали прогноз погоды на февраль в Украине.