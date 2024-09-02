Новый премьер Нидерландов впервые приехал в Украину: вместе с Зеленским посетил школу в Запорожье. Фото

В понедельник, 2 сентября, новый премьер Нидерландов Дик Схоф впервые приехал в Украину. Он вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил школу в Запорожье.

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Об этом сообщили в Офисе украинского лидера. Итого политики побывали на первом тематическом уроке в одном из учебных заведений.

Кроме того, Владимир Зеленский и Дик Схоф пообщались с учащимися 1-го и 11-го классов. По словам директора заведения, в этом году здесь будут учиться 76 первоклассников и четыре 11-х классов.

Глава государства отметил, что для него честь быть сегодня в Запорожье вместе с премьер-министром Нидерландов.

"Хотели поздравить вас с этим днем. Вы такие молодцы, что учитесь, что умны. Мы очень гордимся - не могу сказать "детям" – нашими взрослыми героями, потому что вы в Украине, несмотря ни на что, учитесь, боретесь. Мы благодарим вас за такую любовь к Украине. За то, что вы такие героические, патриотические, но все же для нас – дети", – сказал он.

Премьер-министр Нидерландов подчеркнул, что очень важно оставаться в Украине, учиться и развиваться здесь.

"Мы понимаем, насколько это стрессовые условия, насколько вам непросто. Но, пожалуйста, делайте это. Нидерланды остаются с Украиной, остаются с вами экономически, политически, финансово, во всех смыслах", – сказал он.

Дик Схоф также подарил ученикам несколько известных в Нидерландах книг, переведенных на украинский.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал главе государства и премьер-министру Нидерландов, что Запорожье находится близко к фронту и ежедневно находится под обстрелами со стороны РФ, поэтому для обеспечения учебного процесса обустраивают аудитории в укрытиях.

По его словам, в регионе будет реализована программа по строительству подземных школ. До конца года планируется обустроить еще восемь заведений в укрытиях. Это позволит получать знания офлайн более 6 тыс. учащихся.

Иван Федоров также добавил, что на уроках защиты страны детей обучают основам оказания первой помощи, минно-взрывной безопасности и правилам обращения с опасными предметами.

Накануне, 1 сентября, Нидерланды решили предоставить Украине 28 гусеничных БТР-амфибий. Речь идет о машинах BvS-10 Viking – хотя эти БТР украинцы уже видели на поле боя, по сей день об их поставках в Украину официально не сообщалось.