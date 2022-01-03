Люблю новогодние праздники. Итоги, итоги, итоги! Все их подводят, политики красиво раскладывают итого уходящего года на блюдечки с голубыми каемочками, повествуя, как же чудесно мы прожили уходящий год и еще более чудеснее проживем год наступающий.

Я тоже люблю это время. Знаете, именно новогодние праздники в ОРДЛО стали неким лакмусом, который сжигал всю эту мишуру красивых фраз, разбивал все эти блюдечка всенародного торжества экономических прорывов.

Да, если празднование 2014-го в ОРДЛО было помпезное, с надеждами, с автоматными очередями в городе и праздничными перестрелками, а все только и говорили о том, как прекрасна РФ и сколько она скоро даст жителям Донбасса, то вот каждый наступающий новый год, становился все тускнее и тускнее, а надежды и ожидания российского "пабагатому" превращались в гипнотическое убеждение себя и окружающих, что, мол, не ошиблись, все еще будет, и вот-вот…

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Сейчас в ОРДЛО ситуация аля-СССР, с телевизора несутся удои и добытые миллионы тонн, обещания светлого будущего снова затмевают своим блеском всю серую реальность, с экрана и газет льется гордость за достижения, победы, свершения.

Все видят реальность, но кивают головой с так выступления лидеров "республик" — "да-да, у нас все хорошо и даже лучше, мы уже перегнали Европу, там у них негры голодают, а у нас развитие, перспективы, нет бандер, нет мовы, у нас Великая отечественная и деды воевали". Но, основным лейтмотивом ОРДЛынии за праздничными столами звучат "как все дорого, мы думали, что у нас все будет только дешеветь, хорошо, что в Украине еще дороже", и, конечно же, "украинские пенсии, доить хохлов, пусть платят, они обязаны".

Все возмущаются, что закрыты КПП, но никто не возмущается, что их закрыли "республики", вина опять на Украине. Все возмущаются тем, что из-за обысков и проверок на КПП все труднее перевезти из "замерзающей и голодной Украины" деньги, валюту, гаджеты, лекарства, продукты, но никто не говорит о том, что обыски проводят только на стороне "республик".

Все еще витает дух "на Берлин" и "на Киев" за три дня, и опять же, исключительно в меркантильном стиле "разграбить, у них там много". Те, кто бывал в мирных городах Украины, с упоением рассказывают две взаимоисключающие вещи " у них там дороги строят, в магазинах всего завались, кафе и рестораны работают, работы полно" и "все уезжают из Украины мыть попы в Польшу, голод, замерзают, бандеры довели Украину, майдауны наскакали войну, газа нет, работы нет, еды нет".

Это первый новый год, когда в ОРДЛО не произносили на "высоком" уровне "вот-вот в Россию". Все, до вотвотькались. Из Кремля погрозили пальчиком и в ОРДЛО запели "мы независимые и свободные республики, и нас ни к кому не нужно". Кстати, эти перемены в риторике "вождей" абсолютно не тронули "граждан республик". Кто-то для себя верит в "вот-вот", кто-то даже верит в "на Берлин", или в "новороссию", это его дело. Особо об этом не говорят, это уже моветон.

Никто не возмущается в отношении Кремля, что не взяли или что-то не выполнили. Это-табу!

Все за столом возмущаются тому, как же плохо живут в мирных частях Украины, и, обязательно, ведь в ОРДЛО уже почти нет семей, где кто-то из родни не в ополчении, вот этот "опочленец" или чиновник местного разлива, пафосно выдвигает блюдечко с голубой каемочкой, где лежат "квартиры киевлян, которые мы разграбим и все у них заберем, а потом здесь раздадим вам, бедным". И тост за это. Все радуются.

ОРДЛО — калька СССР, где все надежды на личное благополучие связаны не с работой или развитием, а с "забрать и поделить", с насилием и разрушением. Это неискоренимо. Этого в ОРДЛО становится только больше. ОРДЛО утопает в мусоре. И каждый праздник, это увеличение мусорных куч до размеров небольшого астероида.

В ОРДЛО снова нет воды, поэтому мусорные кучи состоят еще и из пакетов с нечистотами. Так в ОРДЛО работает система "туалет". Туалетные ведра с пакетом ставят на балкон, туда ходят по большому и малому, чтобы не сливать. Воды же нет, когда наполняется, выносят в мусорки, если замерзло, вообще, джек-пот.

В ОРДЛО все проблемы с водой связывают с Украиной: "укропы нас не дают воду, а должны, укропы не дают денег на ремонт водопровода, а должны и обязаны, укропы отравили воды". В каждое "укропы виноваты-должны-обязаны-отравили-убили-будут убивать" здесь свято верят. И в одной фразе здесь можно услышать "нужно Украину заставить дать нам воду, которую она отравила". Это, как "мы воюем за мир, чтобы заставить Украину жить с нами в мире во имя царя Николая, Ленина, Сталина, Путина и Святого духа". Это норма. Никто не обратит вниманияна когнитивный диссонанс, звучащий здесь почти в каждой фразе.

Украина отстроит, должна и обязана, уже звучит, как мантра, наравне с "нас скоро признает РФ и даст нам все".

Здесь с радостью выискивают что-то плохое из жизни переселенцев, реальных, а не тех, кто у нас по справкам. Из вот заявленных полутара миллионов переселенцев, не более 25% реально выехало и живут в мирных частях Украины или даже в Европе. Остальные – жители ОРДЛО, получившие справки ВПО для получения в мирных частях Украины своих выплат.

Что самое страшное, выплаты из ОРДЛО получают на давно умерших. Новый бизнес "старушка на прокат". Это берут старушку, кучу платочков, разных кофт и везут в мирные части Украины на идентификацию в банк. Никто ж особо не приглядывается, главное, чтобы слегка похожи. Решалы уже глаз и руку набили на этом. Поэтому из получателей соцвыплат из ОРДЛО процентов 45% это уже покойники. Умудряются даже по акции "похожая старушка" получать банковские карты для продления выплат.

Поэтому итоги уходящего года, подаваемые лидерами "республик" здесь воспринимают, как передовицу из советской газеты. Да, понимают, что это все фикция, но горячо поддерживают линию партии. Понимают, что живут ложью, но продолжают лгать.

В ОРДЛО нет бытового угля для шахтеров –пенсионеров и работающих шахтеров. Все время при "оккупации Донбасса укро-хунтой" такой уголь был. 6500 тонн на год давали бесплатно шахтеру-пенсионеру, шахтеру закрытой шахты и работающему шахтеру, вдовам шахтеров, детям шахтеров. Это Горный Закон Украины. На РФ такого закона нет, поэтому там нет ничего бесплатного для шахтеров. В это на Донбассе, кстати, в 2014-м никто не верил, все орали "на России для людей все бесплатно".

В ОРДЛО люди мерзнут без угля. Его если и привозят, то 3500 тонны (оккупанты срезали пайку), да и то штыб, который особо не горит.

Знаете, в экономике ОРДЛО много смешного и интересного, но, вот когда речь идет о шахтах, мне больше всего смешно и интересно. Я еще могу поверить в развитие и процветание Луганского ликероводочного и даже в расширение мощностей цехов по производству макаронных изделий. Российские макароны для жителей ОРДЛО, это такое возвращение в СССР, что они даже и не ожидали 100% попадания: клейстер для поклейки обоев, а не макаронные изделия. Поэтому большинство предпочитает макаронные изделия местного производства. Но, вот не этим же жил Донбасс. Не этим "кормил" Украину.

Здесь всегда гордились углем и шахтами, на них ставили ставку "Донбасс будет независим от Киева, будет продавать свой уголь в Европу и жить на валюту".

Естественно, никто из мамкиных расстреливателей и разделителей ОРДЛО никогда не интересовался экономикой шахт, их рентабельностью, да и не слышал о том, что все годы независимости Украины шахты Донбасса были дотационными и на них из Государственного бюджета страны шли миллиарды гривен. На вот этот "бесплатный уголь" — его государство "покупало" у шахт, компенсировало его стоимость, чтобы раздать людям. Ведь в мире нет ничего бесплатного, но откуда же об этом знать людям с "лучшим в мире донбасянско-советским образованием".

За годы "свободы Донбасса от Украины" в шахты не вложено ни копейки, ни рубля. Здесь все дорабатывает свой ресурс, оборудование из закрывающихся шахт распределяют по еще работающим. За годы "молодых угольных швейцарий Донбасса", угольная промышленность потеряла 85% предприятий.

Шахтеры ОРДЛО едут на заработки в Воркуту, ведь в ОРДЛО нет ни работы, ни зарплаты.

И вот, жителям ОРДЛО в очередной раз всунули в рот "прекрасный год, удоев и добычи": по состоянию на 24.12.2021, предприятия из состава "ГУП ЛНР "Республиканская топливная компания "Востокуголь"" добыли 6 млн тонн топлива. Это в 2 раза меньше, чем "власти" обещали жителям "республик" под елочку светлого будущего. Директор "Востокуголь" Константин Скрыпник в апреле 2021 года поставил перед шахтерами ОРДЛО план по добычи 10 млн. тонн. Добыть 6 млн оказалось для ОРДЛО невозможными, нет людей, нет оборудования, частые аварии.

Эти 6 миллионов тонн названы "ростом промышленности". Н-да! А когда-то, это была добыча 2-х шахт одного моего города. Ну, то такое! Первые 5 млн шахты ОРДЛО добыли за 9 месяцев (по 0.556 млн тонн в месяц или 1,66 за квартал), а потом "бобик сдох", например, я знаю, что шахта "Красный партизан" 3 месяца просто стояла, не могли найти зубцы на комбайн.

А куча аварий с травмами, возросшая смертность на предприятиях. В общем, пока добывали 6 миллионов тонн, положили кучу людей, как в СССР.

Поэтому по российской традиции в ОРДЛО гордились ростом падения темпов производства, а так же ростом количества ликвидированных ЧП, а отрицательным ростом случаев успешно проведенных аварийных остановок предприятий. Ведь везде победили и превозмогли!

В общем, как в старые, добрые времена, когда "матросы железняки", разгромив богатую Россию, оттанцевав на остывающих остовах некогда работающих предприятий, понюхав опустевший стакан спросили — а когда зарплата.

В ОРДЛО так весело танцевали в 2014-м, радуясь, что выгнали из ОРДЛО Украину, что забыли старую поговорку "нельзя пилить сук, на котором сидишь". За танцами с бубнами "ура, зато без бандер", приходит время слез и подсчетов того, как бы ОРДЛО жило и могло жить при "бандерах".

Доходит это медленно и только до тех, кто снизил свой социальный уровень за годы войны. Те же, кто живет на 2-4 социальных выплат, получая пенсии-регрессы на давно умерших те, все так же против Украины и за войну. Наверное так устроен советский человек, чтобы сидя в любой гноярке убеждать себя, что это и есть рай на земле и выходить из этой хорошо охраняемой зоны комфорта, ему ни к чему.