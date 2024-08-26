Новый дрон-перехватчик от инженеров Юрия Голыка передадут на вооружение 93-й бригады

STING Sky Hunter – модель военного дрона, которая появилась благодаря обращению зенитчиков 93 бригады в команду производителей, созданную предпринимателем и волонтером Юрием Голыком. Бойцы нуждались в специфической необходимости – взрывной дрон для уничтожения самолетов-разведчиков, не уязвимы к средствам РЭБ. Предприниматель на днях рассказал, удалось ли воплотить это в STING Sky Hunter и какие технологические решения использовали инженеры.

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Ключевое для военных преимущество этого дрона – защищенность связи управления. STING Sky Hunter может псевдослучайным образом перенастраивать частоту сигнала, что не дает РЕБам ухватиться за нужную линию. Модель решили не утруждать защитой цифрового видеосигнала. В случае его подавления оператор сможет контролировать своего помощника по координатам.

При потере изображения пилот не теряет ориентацию в пространстве, а видит аппарат на карте и возвращается по ней домой. Да, этот аппарат не выполнит боевую задачу на этот раз. Но он не будет потерян и у него будут еще шансы сделать это", – рассказал о новой технологии Юрий Голик.

Еще одна роковая для российских разведчиков черта Sky Hunter – все его комплектующие расположены так, чтобы цель получила максимальные повреждения. После детонации взрывного груза дополнительный ущерб БпЛА наносят частицы алюминиевого корпуса из специального хрупкого сплава и даже аккумуляторы. Они закреплены по бокам боекомплекта. Кстати, STING Sky Hunter имеет дополнительную батарею и может дольше охотиться за самолетом-разведчиком РФ.

"Мы производим дроны того функционала, который нужен украинским военным. Потому постоянно поддерживаем связь с боевыми подразделениями. Часто их запросы подталкивают нас к новым технологическим решениям в существующих коптерах и к созданию новых моделей. В ближайшее время небольшая пробная партия таких перехватчиков STING Sky Hunter отправится на тесты к нашим новым друзьям в 93 бригады", – отметил Юрий Голик.