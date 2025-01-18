Новые знакомства или много работы: гороскоп на 18-19 января для всех знаков зодиака

Близнецы и Водолеи заведут интересные знакомства, выходные подарят им бурю эмоций. Стрельцы будут много работать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18-19 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вас ждут чрезвычайно насыщенные выходные, которые будут переполнены разнообразными событиями. Вы можете оказаться на выступлениях, концертах, театральных постановках или других культурных мероприятиях. К этому добавляется еще и бытовая рутина – домашние дела также потребуют вашего внимания.

Телец

Это идеальное время для релакса, когда вы сможете полностью отдаться заботе о себе. Косметологические процедуры, профилактические мероприятия или поход в СПА принесут не только удовольствие, но и значительную пользу. Экономить на себе в этот период – не лучшая идея.

Близнецы

Вам совсем не хочется сидеть дома – дороги манят вас новыми знакомствами, неожиданными обстоятельствами и увлекательными приключениями. Вы будете встречаться со старыми друзьями, знакомиться с интересными людьми и, возможно, находить новые источники вдохновения.

Рак

В эти выходные вам придется проявить всю свою красноречивость и убедительность. Вам нужно будет убедить важных людей в своей правоте или склонить их на свою сторону. Чтобы достичь желаемого, вы включаете свой природный шарм, дипломатичность и харизму.

Лев

Романтика заполнит эти выходные и оставит приятный след в вашем сердце. На горизонте могут появиться новые люди, которые вызывают у вас сильный интерес, или же ваши чувства к кому-то станут взаимными. Этот период будет наполнен нежностью, эмоциями и неожиданными открытиями в отношениях.

Дева

Ваши выходные пройдут в уютной атмосфере гармонии и спокойствия. Ваш девиз сейчас – больше сна, меньше тревог. Вы наслаждаетесь моментами тишины, медитации и размышлений, будто мир остановился, позволяя вам восстановить силы.

Весы

Вы готовы провести эти дни в максимально комфортной атмосфере, даря себе заслуженный отдых. Обняв теплый плед и настроившись на релакс, вы наполняете свое время спокойствием. Это не лень, а умение заботиться о себе. Эти дни позволят вам набраться сил и восстановиться после напряженной недели.

Скорпион

Вы окажетесь в центре внимания, сможете продемонстрировать свои достижения или таланты. Возможно, вы станете участником соревнований, конкурсов или даже одержите победу. Эти дни подарят вам возможность проявить себя и почувствовать уверенность.

Стрелец

Вы решаете навести порядок в своем доме, и эти выходные станут стартом для больших перемен. Работы запланировано столько, что ее хватит и на следующую неделю. Вы можете привлечь к этому процессу даже близких и родственников, превратив рутинные дела в своеобразный семейный марафон.

Козерог

Выходные станут идеальным временем для закупок. Вы можете восполнить запасы продуктов, приобрести необходимые вещи или даже подготовиться к весеннему сезону – закупить семена, удобрения или инструменты. Это вам подарит ощущение, что вы держите все под контролем.

Водолей

Эти выходные станут временем новых знакомств и общения с интересными людьми. Вы можете встретить того, кто изменит ваши планы, вдохновит на неожиданные идеи или даже направит вас в новом направлении. Это будет время открытий, расширения горизонтов и возможностей, которые могут стать судьбоносными для вашего будущего.

Рыбы

Выходные пройдут в семейном кругу, наполненные теплом и общением. Вы будете много времени проводить с родными, даже с теми, кого давно не видели. Эти дни подарят ощущение единства с вашим родом, возможность вспомнить детство и узнать что-то новое о своих корнях.

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Игорь Мехеда заявил, что 2025-й должен принести быстрые и неожиданные изменения Украине и всему миру. Это связано со всеми календарями древних культур, знакомых современному человечеству.