Новые возможности или ностальгия: гороскоп на 11-12 января для всех знаков зодиака

Перед Стрельцами откроются новые возможности, которые сулят им большие успехи. Девы окунутся в ностальгию.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 11-12 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ваша эмоциональная жизнь сегодня может напоминать драматическую мелодраму, в которой вы – главный герой, отдающийся чувствам с головой. Возможно, вы влюблены настолько, что мир вокруг кажется разукрашенным розовыми облачками.

Телец

Вам сейчас не хватает энергии так же, как батарейке телефона после долгого дня. То ли магнитные бури решили разыграться, то ли авитаминоз назойливо напоминает о себе, но ваш организм требует тишины, покоя и как можно меньше движения.

Близнецы

Уединение – это явно не ваша история на эти выходные. Вы, как бабочка, ищете компанию, которая готова к приключениям. Планируйте путешествие в соседний город, сбор друзей на вечеринку или хотя бы поход в кино – любая активность станет источником радости и энергии.

Рак

Эти выходные вы решите посвятить своим хобби и увлечениям, ведь они – ваш источник вдохновения и восстановления. Вы, как настоящий эстет, будете находить радость в творческих занятиях или спокойных размышлениях. И пусть весь мир подождет, ведь эти мгновения радости – только ваши.

Лев

На этот раз вас могут ограничивать обстоятельства. Возможно, вам не удастся реализовать свои большие планы, и вместо приятных прогулок или посещения друзей придется заниматься чем-то скучным, вроде разбора документов или домашних дел.

Дева

Вы будто погружаетесь в путешествие в прошлое, вспоминая свои лучшие моменты. Посетите места, которые ассоциируются с детством, встретьтесь со старыми друзьями или просто просмотрите альбом с фотографиями, которые вернут теплые воспоминания.

Весы

Уровень усталости достиг того предела, когда даже мысль об активном отдыхе вызывает лишь желание отложить все на потом. Проведите эти выходные в уютной атмосфере, читая любимую книгу или смотря сериалы, которые давно ждали своего часа.

Скорпион

На горизонте появляется возможность найти на выходные идеальную компанию, где гармонично сочетаются работа, отдых и приятное общение. И хотя вас будут окружать люди, это не помешает вам расслабиться и получить удовольствие от процесса.

Стрелец

У вас нет времени на отдых, ведь мир полон новых возможностей, которые ждут вашего внимания. Даже если вы не работаете, вы ищете способы усовершенствоваться – будь то через обучение или через новые знакомства. Вам важно, чтобы жизнь кипела, как активный вулкан, и вы не боитесь окунуться в этот водоворот.

Козерог

Вас ждут приятные неожиданности в виде встреч, подарков или коротких путешествий, которые будут вдохновлять на новые идеи. Поступающие деньги или другие бонусы могут удивить вас своей неожиданностью.

Водолей

Звезды намекают, что вы имеете полное право провести эти выходные дома, наслаждаясь уютом. Сперва выспитесь, как настоящий гедонист, а затем займитесь домашними делами или тем, что приносит вам радость.

Рыбы

Для вас лучший способ провести эти дни – это время с семьей. Совместные прогулки, приготовление ужина или просто спокойное сидение на диване – все это поможет вам почувствовать гармонию и близость. Ведь нет ничего ценнее, чем моменты, которые вы проводите с теми, кто вас любит.

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Игорь Мехеда заявил, что 2025-й должен принести быстрые и неожиданные изменения Украине и всему миру. Это связано со всеми календарями древних культур, знакомых современному человечеству.