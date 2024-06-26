Новые истории украинских энергетиков о войне появились в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В самые темные часы нашей истории эти люди становятся воинами света, восстанавливая и поддерживая энергетическую систему Украины, которую стремится уничтожить враг. Новая коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова посвящена настоящим героям нашего времени – украинским энергетикам.

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Вы найдете коллекцию на портале Музея.

Это истории из первых уст о работе в сверхчеловеческих условиях, самопожертвовании и несокрушимом духе. Истории людей, которые вдохновляют и помогают сквозь любую тьму непрерывно двигаться к свету. Вот только несколько из них.

Светлана – руководитель департамента персонала на одном из энергетических предприятий ДТЭК. Вспоминает, как с первого дня войны огромные силы уходили на то, чтобы эвакуировать сотрудников из областей, охваченных войной. Сейчас предприятие периодически находится под ракетными атаками.

Андрей уже воспринимает российские ракетные атаки на электростанцию как неотъемлемую часть войны. И, несмотря на усталость, несмотря на опасность, люди продолжают снабжать страну электроэнергией. Работают на поверхности во время вражеских обстрелов, чтобы станция не остановилась.

59 лет станция, на которой работает Игорь, действовала без остановок, но однажды утром он увидел, что его рабочего места просто больше не существует. Слаженная работа всех работников позволила перезапустить станцию. Игорь не спускается в бомбоубежище, ведь должен контролировать работу станции.

Татьяна говорит, что сейчас чувствует себя нужной, как никогда раньше. Специалистов на электростанции не хватает, кто выехал в более безопасные регионы, кто на фронте защищает нашу страну. Во время боев погибли руководитель и коллега Татьяны, ушедшие в армию добровольцами.

Эти и другие рассказы вы найдете в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает и хранит крупнейшую в мире подборку историй из первых уст о войне России в Украине. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

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