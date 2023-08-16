NOVUS передал 5,7 млн грн на оборудование, спасающее детей с врожденными пороками сердца

В сегодняшних реалиях маленькие пациенты, проходящие лечение в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова, нуждаются в большой поддержке. Чтобы обеспечить её, украинская сеть супермаркетов NOVUS продолжает реализовывать важный проект – "Большое маленькое сердце".

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Ежегодно в Украине рождается около 5 тысяч детей с пороками сердца. Из них 35 – 40% находятся в критическом состоянии с первых дней жизни. А семьи, узнавшие о неутешительном диагнозе после родов, нуждаются в дополнительной поддержке. К сожалению, с началом полномасштабного вторжения эта проблема отошла на второй план, однако социально ответственный бизнес и благотворительные фонды продолжают работать над тем, чтобы немного улучшить эту печальную статистику.

NOVUS передал более 5,7 миллионов гривен на закупку современного медоборудования

В течение нескольких лет сеть NOVUS плодотворно сотрудничает с благотворительным фондом "Твоя опора" для обеспечения современным медоборудованием Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова – одно из ведущих медучреждений, специализирующееся, в частности, на оказании помощи населению с пороками сердца. Представители NOVUS убеждены: если оказать своевременную помощь маленьким пациентам, то у каждого из них появится шанс на полноценную жизнь.

"Я не устаю напоминать, что с правильным лечением дети могут жить абсолютно нормальной, полноценной жизнью, которая не будет ограничена болезнью. И всякий раз, когда в институте сердца Амосова появляется новое оборудование, эти дети получают шанс на свое будущее", – отмечает руководитель PR-отдела в NOVUS Кристина Ивченко.

В настоящее время общая сумма, переданная сетью NOVUS на закупку медицинского инвентаря, составляет более 5 700 000 гривен. А в рамках недавнего транша помощи компанией были приобретены мониторы контроля жизненно важных показателей пациента. Это позволяет врачам проводить наблюдение за состоянием здоровья новорожденных и детей младшего возраста как во время, так и после кардиохирургических вмешательств.

"Для кого-то это маленький мониторчик, а для нас это возможность контролировать состояние ребенка после операции. А выхаживание ребенка после операции – это 80% успеха", – отметил главный врач медучреждения Сергей Сиромаха.

Он пояснил, что эти мониторы демонстрируют показатели жизнедеятельности и отклонения от нормы в режиме реального времени. Поэтому врачи могут своевременно реагировать на изменения и минимизировать серьезные осложнения.

"Все это было нереально с устаревшим медицинским оборудованием", – заключает он.

Уже 38 маленьких пациентов получили шанс на здоровое будущее

Новоприобретенные мониторы уже дарят семьям надежду на новую, более счастливую жизнь. Например, Юрий, который самостоятельно воспитывает девочку Таню с врожденными пороками сердца, говорит, что возможность получить помощь в институте Амосова стала настоящим спасением.

"Мы приехали сюда, провели операцию… Сейчас ей лучше. Уже скоро домой", – рассказывает он.

Юрий отмечает, что детей нужно поддерживать, ведь они – наше продолжение.

Это мнение разделяют тысячи украинцев, приобщающихся к инициативе NOVUS. Именно они каждый день демонстрируют безграничную человечность и эмпатию.

"Мы видим большой смысл в этом проекте и, что особенно показательно, наши клиенты также понимают необходимость этой поддержки. И главное тому подтверждение – они продолжают покупать наклейки-сердечки, которых у многих уже есть целая коллекция. Мы им невероятно благодарны", – отмечает Кристина Ивченко.

Современное оборудование уже помогает самым молодым пациентам

В целом, благодаря закупленному оборудованию для Института Амосова в рамках "Большое маленькое сердце" врачи прооперировали 38 маленьких пациентов.

Для нас два года сотрудничества с NOVUS по проекту "Большое маленькое сердце" – это десятки спасенных жизней. Даже несмотря на войну, мы продолжили акцию, а клиенты сети супермаркетов присоединились и собрали такую грандиозную сумму, – рассказала Валерия Татарчук, основательница и председатель Благотворительного фонда "Твоя опора".

Наклейки-сердца можно приобрести на кассах сети супермаркета NOVUS

Чтобы приумножить помощь, покупатели NOVUS могут приобрести наклейки сердца за символические 10 гривен. Также на кассах супермаркетов продаются светоотражающие наклейки с сердечком, их стоимость составляет 55 гривен.

Маленькие, недорогие наклейки, но они делают большую работу. И я лично сам их покупаю. Когда заходишь в NOVUS, слышишь: "Институт Амосова" – и покупаешь наклейку, – с улыбкой подытоживает Сергей Сиромаха.