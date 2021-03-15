Новости Украины: задержан подозреваемый в убийстве Маши Борисовой и скандал с Дубинским
В воскресенье, 14 марта, в Херсонской области взяли под стражу подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой и нардеп Александр Дубинский повздорил в сети с заместителем главы ОП Юрием Костюком.
Также прошедшие сутки запомнились и другими событиями в сфере общественной жизни и политики в Украине и мире. OBOZREVATEL подготовил подборку самого важного.
На Херсонщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой – им оказался 52-летний мужчина.
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