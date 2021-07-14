Новости Украины: языковой закон признан конституционным, а в Закарпатье завезли штамм Дельта
Языковой закон признан конституционным, а освобождение Тупицкого – незаконным. В этот же день в Украине на коленях попрощались с погибшим на Донбассе героем, а на фронте раненили двух защитников.
Кроме того, 14 июля состоялись и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:
Конституционный суд Украины признал конституционным языковой закон. Решение было принято на пленарном заседании Палаты суда 14 июля.
Верховный суд признал незаконным увольнение Зеленским председателя КСУ Тупицкого. В Офисе президента решение суда назвали попыткой сорвать судебную реформу и вернуть старые схемы. Также там отметили, что оно будет обжаловано.
В Закарпатской области подтвердились два случая штамма Дельта. Речь идет о семье, которая недавно приехала из России к родственникам. Супруги прибыли в Закарпатье из Санкт-Петербурга.
ВОЗ одобрила швейцарский препарат тоцилизумаб для лечения коронавируса. В Украине его начали применять еще в апреле 2020 года, благодаря чему были спасены огромное количество жизней. Украинским медикам пришлось вести войну не только с опасным вирусным заболеванием, но и с "невеждами" во власти, которые всячески препятствовали применению эффективного препарата.
На Донбассе в результате обстрелов врага двое защитников Украины получили ранения. Как сообщила пресс служба ООС, состояние одного раненого – удовлетворительное, другой – тяжелое.
Жители Тернопольщины на коленях попрощались с воином ВСУ, убитым снайпером в Донбассе. Церемония прощания с погибшим военнослужащим, стрелком 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Владимиром Яськив, состоялась в поселке Большие Борки.
После передачи на ТВ нашли зарезанным отца 3-летней девочки, которую избили до комы под Днепром. Мужчина погиб при странных обстоятельствах на следующий день после того, как в эфире украинского телеканала вышла программа об издевательствах над трехлетней Христинки.
Офицера по особым поручениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, тяжело ранил в г.. Новограде-Волынском 9-летнего ребенка, ранее отстраняли за пребывание на службе в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на условиях сохранения анонимности сообщили офицеры.
На Харьковщине новорожденная девочка умерла после того, как напилась коровьего молока. Ее доставили в больницу с температурой, но спасти не смогли.