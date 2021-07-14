Новости Украины: языковой закон признан конституционным, а в Закарпатье завезли штамм Дельта

Языковой закон признан конституционным, а освобождение Тупицкого – незаконным. В этот же день в Украине на коленях попрощались с погибшим на Донбассе героем, а на фронте раненили двух защитников.

Кроме того, 14 июля состоялись и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

Конституционный суд Украины признал конституционным языковой закон. Решение было принято на пленарном заседании Палаты суда 14 июля.

Верховный суд признал незаконным увольнение Зеленским председателя КСУ Тупицкого. В Офисе президента решение суда назвали попыткой сорвать судебную реформу и вернуть старые схемы. Также там отметили, что оно будет обжаловано.

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В Закарпатской области подтвердились два случая штамма Дельта. Речь идет о семье, которая недавно приехала из России к родственникам. Супруги прибыли в Закарпатье из Санкт-Петербурга.

ВОЗ одобрила швейцарский препарат тоцилизумаб для лечения коронавируса. В Украине его начали применять еще в апреле 2020 года, благодаря чему были спасены огромное количество жизней. Украинским медикам пришлось вести войну не только с опасным вирусным заболеванием, но и с "невеждами" во власти, которые всячески препятствовали применению эффективного препарата.

На Донбассе в результате обстрелов врага двое защитников Украины получили ранения. Как сообщила пресс служба ООС, состояние одного раненого – удовлетворительное, другой – тяжелое.

Жители Тернопольщины на коленях попрощались с воином ВСУ, убитым снайпером в Донбассе. Церемония прощания с погибшим военнослужащим, стрелком 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Владимиром Яськив, состоялась в поселке Большие Борки.