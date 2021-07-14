Жители Тернопольщины на коленях попрощались с воином ВСУ, убитым снайпером на Донбассе. Фото и видео

В поселке Великие Борки Тернопольской области 14 июля состоялась церемония прощания с военнослужащим Вооруженных сил Украины, стрелком 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Владимиром Яскивым. Он погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе несколько дней назад.

Об этом сообщает местный сайт "Тернополяны". Церемония началась в церкви Святой Великомученицы Параскевии, а продолжилась возле памятника Тарасу Шевченко в центре поселка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Участие в ней приняли сотни местных жителей. Некоторые из них стояли на коленях. Затем воина отвезли на кладбище.

По словам главы Тернопольской облгосадминистрации Владимира Труша, командование подразделения, в котором служил боец, вспоминает его как ответственного, квалифицированного и смелого военнослужащего, который всегда проявлял инициативу.

"От имени Тернопольской областной государственной администрации и всего общества Тернопольщины выражаю соболезнования семье и всем знакомым Владимира. Тернополя и все украинцы всегда помнить новейших Героев, которые ценой собственной жизни воюют за территориальную целостность Украины и спасают нашу землю", – подчеркнул чиновник, слова которого приводятся на Facebook-странице ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Яскив погиб на Донбассе 9 июля от пули снайпера вооруженных формирований России.